Un club ensenadense "tackleado" por la inseguridad: 5 robos en 2 meses, el último con un boquete

El Ensenada Rugby Club sufrió en las últimas horas un robo que prácticamente lo dejó "en zona de descenso directo". En esos términos se refirió uno de sus representantes al último hecho de inseguridad que padeció la institución ubicada en 43 y 126 ya que "lo poco que quedaba" se lo llevaron y para colmo de males provocaron serios daños en la infraestructura cuya reparación demandará varios miles de pesos.

Este último episodio fue la estocada final de una seguidilla de cuatro robos que había sufrido el club en las últimas 6 semanas y si bien "ya no queda nada", no descartan que en los próximos días puedan volver a convertirse en blanco del delito.

Según expuso un representante de la comisión directiva que conversó con eldia.com, desde hace años vienen sufriendo este tipo de "tackles" pero siempre la voluntad de levantarse fue mayor y por eso continúan en el barrio conocido como Villa Catella con la idea de fomentar el deporte y seguir brindando un espacio de esparcimiento a las familias que integran el club.

En las últimas horas sufrieron, por caso, el peor robo de los que se tenga memoria. "No sólo se llevaron los insumos para la práctica del deporte. Hicieron un boquete para poder ingresar lo que demuestra que no hay límites y que no hay ningún dispositivo de seguridad que pueda aguantar ya que los ladrones parecen estar dispuestos a todo" indicó el representante.

En este marco, expuso que "desde hace años venimos pidiendo al Municipio que mejore las condiciones de seguridad del predio Martin Rodríguez ya que se ha convertido en tierra de nadie". Según explicó, el club se encuentra ubicado en el interior de este espacio que depende de la Municipalidad de Ensenada y es por eso que cualquier medida que se impulse debe recibir el visto bueno del gobierno municipal.

"Nosotros venimos realizando una tarea social en el barrio. No tenemos fines de lucro. Todo se hace a pulmón como en muchos clubes de la Región. Y duele muchísimo cuando te encontrás que se llevaron un freezer o una televisión" precisó el representante que sostuvo que han sufrido robos insólitos como el de un tanque de agua y el tendido eléctrico. "Nunca nadie ve nada. Ahora rompieron una pared y nadie se dio cuenta", indicó.

Señaló al respecto que si bien a lo largo de los años se han ensayado algunas soluciones, "sólo han sido parches que no han podido frenar el avance del delito". Con respecto a las medidas propuestas, mencionó que "estaba entre los objetivos que se contratara un sereno o se instalaran cámaras de seguridad y alarma pero todo ha quedado en conversaciones y compromisos".

"No pedimos que el guardia sea para el club ni las cámaras. Es para el predio ya que está muy desamparado. Es frecuente que tengamos que suspender entrenamientos porque aparecen motoqueros con actitudes altaneras a instalarse en las canchas. Una vez nos tuvimos que tirar el piso por un enfrentamiento a balazos" contó.

Con respecto al botín que se llevaron, el representante del club detalló que "se llevaron varios elementos que se usaban para la práctica del deporte como pesas y pelotas y algunos electrodomésticos como una freidora y una panchera".

Cansados de los hechos de inseguridad, los vecinos hicieron público su pedido al Municipio de Ensenada para que trabaje en un plan que pueda brindar mejores condiciones de seguridad en este predio.