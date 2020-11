Otro intento de estafa con el falso premio de Shell: "Me prometieron un Skype con Santiago del Moro"

Karen M. tiene 23 años y vive en Berisso. Esta tarde recibió un llamado de un número desconocido y del otro lado de la línea apareció un voz alegra donde la felicitaban como ganadora de un premio de la compañía Shell.

"Me estuvieron hablando durante 25 minutos, felicitándome y diciendo que en ningún momento me iban a pedir datos ni siquiera el color de la tarjeta", le contó Karen a ELDIA.COM .

"También diciéndome que Afip se iba a comunicar conmigo para poder blanquear los 300 mil pesos del premio y que me iban a enviar a través de correo una remera, un barbijo y una gorra de Shell en donde luego a su vez me programarían una entrevista con el famoso conductor Santiago Del Moro (cara de la promoción del concurso) y donde yo debería decir lo contenta que estaba por el premio que me brindaba Shell. Luego me tomé el atrevimiento de llamar a una de las Shell más cercanas de La Plata donde me constataron que ellos no están brindando ningún tipo de premio y que posiblemente se trata de un intento de estafa".

La joven detalló que "en un momento me insistían en que yo les tenía que avisar cuando esté en un cajero y ahí me iban a comunicar con un asesor de home banking donde supuestamente me iban a hacer una transferencia. Me pedían si o si una tarjeta de debito perteneciente a un jubilado o alguien que cobrara un recibo de suelto. Supongo que para sacar un crédito, conociendo los otros que se publicaron en El Día".

"Luego de llamado del llamado me mandaron un mensaje de texto con un link donde había una página web con los premios y demás. Por precaución, me avivé a tiempo", sentenció.

OTROS CASOS USANDO EL MISMO ANZUELO

En agosto de este año, EL DIA publicó un caso de similares características. Los damnificados del otro caso son integrantes de una misma familia, quienes en su deseo de ayudar a otro que supuestamente se ganó un premio, le prestaron sus tarjetas para que se lo depositaran en sus cuentas. El final fue bien distinto: en su nombre, los estafadores sacaron préstamos por casi 600 mil pesos, que transfirieron a un destino en la provincia de Córdoba.

Precisamente, el llamado que dio arranque a la maniobra provino de un teléfono con la característica de esa ciudad y lo recibió, el 11 de agosto, un mecánico de alrededor de 40 años que vive en la zona de 131 y 37.

Del otro lado de la línea escuchó la voz de un hombre que se presentó como “gerente de un programa de sorteos” de una de las compañías petroleras más importantes del país, que a su vez era promocionada en el programa de Santiago Del Moro en Telefé. Dijo llamarse “Pedro Ramón Salina” y ser el portador de una “gran noticia”. El muchacho había sido “favorecido porque salió sorteado su número telefónico y por ende había ganado 250 mil pesos”. El “beneficiario” recibió luego por WhatsApp una pantalla con candado y símbolos comerciales de la firma, en la cual “aparecía su nombre junto con el de otros ganadores del sorteo”, por el que se podía acceder a un millón de pesos diarios “cargando 20 litros de combustible o comprando lubricantes”.

Como no podía acreditar el monto en una sola cuenta, la víctima le facilitó datos de otras de distintos parientes, que accedieron a aportarle sus datos después de improvisar una reunión familiar en la que todos estuvieron de acuerdo en ayudarlo para no perder el premio.

Otro caso fue el de Hernán Basomba (36) cuando el 28 de agosto recibió un llamado inesperado mientras se encontraba en su trabajo en una estación de servicio de YPF de la Región. Lo contactaban supuestamente desde la compañía Shell para informarle que había uno de los ganadores del premio que otorga 250 mil pesos en efectivos y litros de nafta gratis.

"Como a veces le cargo gas a mi auto en una Shell y además tenían datos de mi auto que es un Fiat 147, les creí. Allí me dieron la noticia del supuesto premio y ese fue el primer contacto, que era un número con prefijo de Córdoba", le contó la víctima a ELDIA.COM.

"Ese mismo domingo luego de salir de mi trabajo me dirigí al cajero del Banco Santander que está en 8 y 50. Puse mi tarjeta, ingresé con mi clave normal y luego me dieron unas instrucciones. No recuerdo mucho en detalle ese momento, aunque sí me pedían habilitar cuentas destino (CBU) para unas transferencias", detalló.

Si bien el hombre sospechaba desde un principio de la maniobra, la abultada suma del premio y los datos personales con que contaban quienes le hablaban del otro lado del teléfono lo hicieron caer en la trampa. "Apenas salí del cajero sospechaba. Cuando quise ingresar a mi usuario de homebanking no me permitía. Volví al cajero, ahí ví que me habían robado los 8 mil pesos que tenía pero lo peor vino después", cuenta.

"Generé una nueva clave para recuperar el ingreso. Cuando entré al homebanking después de unas horas y cuando realicé la denuncia al Banco Santander me enteré que habían sacado un crédito online por unos 383.000 pesos y a pagar en 60 cuotas. Obviamente una vez otorgado, lo transfierieron a otra cuenta", se lamenta.