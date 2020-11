Video.- Así intentaron linchar al abusador de una chica en Villa Castells

Se conocieron las imágenes en las que un grupo de vecinos intentó linchar a un hombre que intentó abusar de una joven de 17 años en Villa Castells. En el video se puede ver la tensión que se generó hasta que llegó la policía.

El padre de la menor atacada contó a ELDIA.COM que "este tipo anda por todos lados y si no lo detienen va a violar a alguien. Mi hija gritó y por suerte yo tengo un portón de hierro y gracias a los vecinos que reaccionaron lo pudieron frenar pero si llega a atacar a alguien indefenso no se sabe qué puede pasar".

LEA TAMBIÉN Estupor y bronca vecinal por un abusador en Villa Castells Castells: casi lo linchan

El hombre se expresó duramente hacia la policía al señalar que "cuando yo llegué los vecinos ya lo habían corrido y agarrado pero la policía tardó media hora en venir y llegó con dos femeninas que decían que no lo podían tocar porque era un masculino".

"No le pusieron a la causa intento de abuso y cuando yo no había terminado de hacer la denuncia ya me estaban diciendo que le iban a dar la libertad", señaló.