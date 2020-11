San Lorenzo, con muy poquito, le ganó a un Estudiantes sin ideas

Si bien recién es la 2° fecha, no por eso se pierde y listo, con excusas como “falta tiempo”, “esto recién empieza”, etc. etc. Estudiantes ayer perdió con San Lorenzo y su cuerpo técnico tiene que estar preocupado. Claro, no es una catástrofe, pero no se puede dejar de ver que lo del Pincha en el Nuevo Gasómetro fue muy flojo. Perdió bien ante el Ciclón 2-0, que lo terminó derrotando con poquísimo, y los responsables fueron los hermanos Romero: Óscar en el primer gol puso un pase magistral; Ángel directamente hizo el segundo con una ejecución fantástica de tiro libre.

Niveles individuales bajos por un lado, una idea que tal vez aún los jugadores no captan, como tampoco captaron hasta marzo pasado la de Gabriel Milito. ¿Será buena fórmula jugar 4-4-2, con dos puntas iguales arriba? ¿Puede seguir jugando Mascherano en el medio? Muchos contestarán rápidamente que “sí”. Pero la realidad es que ya le cuesta. A veces está muy solo también y sus pases largos terminan en la nada. Y ahí Masche empieza a retroceder y a jugar cada vez más cerca de la defensa.

Estudiantes en los dos tiempos empezó enchufado y mostrando buena actitud, pero con el correr de los minutos se fue deshilachando (ante Aldosivi ocurrió algo similar). Empezó el Pincha teniendo la iniciativa, ganando territorio y adueñándose la pelota, y a los pocos segundos el Demonio García tuvo una pelota parada en la puerta del área grande y su remate se fue por arriba. Estudiantes entendió de entrada que debía presionar bien arriba.

El pibe Iván Gómez se ponía el overol y luchaba todas mientras Mascherano intentaba distribuir con criterio la pelota. Arriba, Leandro Díaz iba por el medio y Cauteruccio bajaba unos metros o se abría por los costados. Desábato propuso un clásico 4-4-2 de entrada.

El pibe Nicolás Bazzana tras un córner desde la izquierda cabeceó por arriba del travesaño del Mono Monetti. Y justamente parecía que por izquierda era más fácil llegar en los primeros minutos. Pasquini y García tenían buenos encuentros complicando a Salazar. Por derecha igualmente Godoy estaba siempre agazapado para pasar al ataque y era un peligro latente.

Estudiantes pisaba mejor el campo de juego y el Ciclón con los hermanos Romero intentaba llegar hasta Andújar, pero pasando los 20 minutos había pasado poco y nada, y ninguno de lo dos arqueros se había revolcado aún. Todo era muy trabado y luchado en el mediocampo. A eso se sumaban imprecisiones en los pases y todo era bastante aburrido.

Sobre los 25 recién Andújar debió arrojarse para contener un remate desde lejos de Menossi luego de una buena acción de Angel Romero por izquierda. Contestó el elenco albirrojo con un cabezazo exigido y hacia atrás de Leandro Díaz que se fue por arriba.

Y como si pusieran en medio de tanta monotonía una jugada de otro partido a los 33 minutos. Se iluminó Oscar Romero metió un pase exquisito ante las dudas de la zaga Pincha y el delantero Mariano Peralta Bauer quedó cara a cara con Andújar y definió contra un costado decretando el 1-0 y su primer gol en Primera. Inmerecido por lo mostrado hasta ahí. Enseguida, Oscar Romero sacó un bombazo desde lejos que detuvo con el pecho Andújar dando un rebote largo.

Después del gol pareció agrandarse el local, que hasta ese momento no había mostrado mucho y casi no había pasado la mitad de la cancha. Los hombres de Mariano Soso se adelantaron en el campo aprovechando que Estudiantes tardó en recuperarse luego del golpe por el gol recibido.

Cauteruccio, a veces desordenado, pero con ganas, era el único que trataba de exigir a la defensa local, mientras Díaz estaba muy estático. Ni García por izquierda ni González por derecha, ya gravitaban.

El primer tiempo se fue con poco fútbol. Solo la jugada del Ciclón en el gol y nada más. Recién después de eso, los locales buscaron un poco más, pero apenas si fue discreto el juego.

En el complemento, como en la primera etapa, se vio salir con más decisión al elenco del Chavo. Arrinconó en los primeros instantes a los de Boedo y en una jugada profunda todo terminó con un remate desviado de Diego García.

Darío Sarmiento entró por Angel González y la ilusión de ver algo diferente se generó a los 5 minutos. El pibe se paró por derecha.

Un zurdazo de Pasquini en un tiro libre que pegó en la parte de afuera del arco; y enseguida otra llegada de Sarmiento que parecía jugar a otra velocidad que varios de sus compañeros que todo lo hacían lento y sin claridad. Los tándem Pasquini-García por izquierda y Godoy-Sarmiento por derecha se imponían ante la defensa del Ciclón que resistía. El local solo apostaba a alguna jugada individual de Oscar Romero. En el medio la dupla Menossi-Rodríguez ya no se imponían, mientras Mascherano sacaba provecho de su pegada para habilitar a sus compañeros.

Y fue justamente la misma fórmula del gol que puso en peligro la valla Pincha. Oscar Romero se fue por izquierda, dejó en el camino a Godoy y sacó un centro pasado, que no pudo conectar bien Peralta Bauer y su remate se fue desviado. Sería un aviso...

Vendría un minuto fatal. Sobre los 23 minutos se fue expulsado Mauricio Guzmán por doble amarilla, y de esa falta, el tiro libre en la puerta del área lo ejecutó Angel Romero que con un preciso remate al palo derecho dejó sin chance a Andújar y puso el 2-0.

Después Estudiantes se vio impotente. Con pocas ideas para llegar al Mono Monetti que estuvo muy seguro cuando la visita buscó llegar con centros.

Desábato con un doble cambió intentó modificar las cosas: Federico González para reemplazar a un agotado de tanto pelear y pelear Cauteruccio arriba y Erquiaga por Pasquini, buscando cambiar el aire para trepar por el lateral izquierdo. Para ese entonces, Mascherano ya jugaba como central.

Soso también empezó a mover el banco con la tranquilidad de ir ganando 2-0, y viendo también que Estudiantes no tenía una idea clara de juego.

San Lorenzo tras el segundo tanto, se adueñó de la pelota y el campo y terminó justificando el triunfo. El Pincha fue en busca del descuento con más ganas que ideas, Desábato no encontró soluciones desde el banco y los hombres que entraron no pesaron, por que hasta Sarmiento que había comenzado bien se contagió del resto y su imagen se fue diluyendo.

Desde atrás Mascherano empujó, pero estuvo muy solo, ningún compañero se mostró o le dio una opción de pase y todo se terminaba con una pelota dividida.

La imagen que dejó Estudiantes no fue buena y deberá trabajar mucho en City Bell Desábato para poder rearmar el equipo que recibirá a Argentinos Juniors.