"Nos contagiamos 4 y murieron 3", el drama de una platense que perdió al marido y sus suegros

El coronavirus se llevó millones de vidas en todo el mundo. Y hay cientos de historias en torno a esta enfermedad que aún no tiene cura, aunque sí hay alentadores anuncios como el que hoy hizo Pfizer sobre la vacuna anti Covid que prepara.

En ese marco, EL DIA salió a las calles de la Ciudad en busca de la opinión de los platenses sobre los cambios que visualizan por los cambios respecto al pasaje del Aislamiento hacia el Distanciamiento. Uno de los testimonios fue el de Viviana, que contó los duros momentos que debió atravesar en medio de la pandemia.

Esta vecina platense atraviesa por una tremenda situación ya que el virus se cobró la vida de tres seres queridos. "Por un lado hay que trabajar, es la ley de la vida. Por otro hay temor. En nuestra familia nosotros nos infectamos cuatro y murieron tres: mi marido, mi suegra y mi suegro", comentó, y agregó que "murió en agosto mi suegra, en septiembre mi marido que estuvo entubado y en octubre mi suegro. Nos contagiamos porque la enfermera que cuidaba a mis suegros se contagió y llevó el virus a la casa".

Sobre cómo la gente le perdió temor al coronavirus en los últimos meses dijo que se debe a "que no les tocó. Nos quedamos con mi hijo solos. Con este dolor. La gente hasta que no le pasa no toma conciencia". Luego contó: "Yo salgo para trabajar y me meto adentro. No me junto ni con mi mamá. Atravesamos el duelo solos con mi hijo, lloramos solos, no recibimos saludos, no tuvimos velorio y ni nos despedimos de mi esposo. No queremos nada pero hay que salir a trabajar, es la ley de la vida. No es fácil pero nos cuidamos".

Por otro lado comentó que "no tengo ganas de salir a comer o tomar algo. Vivimos con temor. Esto sigue. Yo no pienso en disfrutar. La gente se distiende y dice no me va a pasar, hasta que te toca".

Más testimonios

En la misma recorrida de EL DIA, otros vecinos opinaron sobre las nuevas medidas que rigen sobre el distanciamiento social:

Luis: "No cambia nada. Hasta que no encuentren la vacuna será el mismo peligro. La gente no respetó el aislamiento. yo veo que ayer en la Plaza Morenos estuvieron todos juntos y se abrazaban".

Mara: "Yo preferiría que sigamos con el aislamiento, más para nuestra salud. Salgo a trabajar pero si fuera por mi me quedaría adentro".

Javier: "Seguimos haciendo lo mismo que antes pero ahora está blanqueado. Está en juego la salud pero hay gente que necesita el mango. Hay que tener en cuenta que es un virus nuevo y no estamos seguros. Para el futuro ya tenemos que tener estos protocolos instalados".

Claudia: "Sigue siendo todo igual. Yo estoy aislada desde marzo".

Mirta: "Muy claro no está lo de la distancia. En algunos lados está marcada y en otros no".

Néstor: "Siempre nos cuidamos. No salimos para nada. Somos jubilados que nos pasamos encerraditos todos los días".