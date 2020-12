Cruces, aprietes y denuncias en otro capítulo de la interna de la Uocra

Otra vez. la violencia, los aprietes y las denuncias cruzadas expresan las tensiones entre facciones en la Uocra local. Ayer, un grupo de trabajadores de la petroquímica y militantes realizaron una protesta de un sector de la planta, reclamando su continuidad laboral luego del fin de la obra, al tiempo que denunciaron amenazas y ataques a más de una decena de coches.

La situación reúne varios condimentos: la conclusión de una de las obras de la empresa AESA en el polo de Ensenada, el reciente cambio en la intervención gremial y el enfrentamiento que mantienen la agrupación interna del gremio que lidera Iván Tobar -una de las cabezas de la barra de Estudiantes- y el clan de la familia de Juan Pablo “Pata” Medina.

En este contexto, militantes y trabajadores que responden a Tobar denunciaron la cesantía de contratos por parte de AESA, lo que fue desmentido por la constructora. Pero, a su vez, la vandalización de más de una decena de autos estacionados de los trabajadores de la planta, hecho que ocurrió durante la noche y por el que, según consta en el parte policial, fueron detenidos cometiendo el hecho Nazareno Darío Salguero y Rodrigo Ariel Tobar.

Luego de realizar una protesta durante toda la jornada, los militantes, que acusan a la nueva intervención de la seccional gremial de “permitir el reingreso de Medina” a la órbita de la bolsa de trabajo de la construcción local, se retiraron anticipando que llevarán la problemática a la conducción central, a cargo de Gerardo Martínez.

El nuevo foco de la prolongada crisis interna se da en torno a la decisión de Martínez de desplazar a Carlos Vergara de la intervención de la seccional local el mes pasado y nombrar en su reemplazo al secretario general de la Uocra Mar del Plata, César Trujillo. El cambio se dio poco antes de que trascendiera públicamente un video en el que Tobar amenazaba a la familia Medina y afirmaba que “YPF es de los Leales”.

En diálogo con EL DIA, ayer, Trujillo afirmó que el conflicto obedece a “una interna entre dos bandos por el poder” y que “nada tiene que ver con una reivindicación sindical”.

El flamante interventor, que evitó expedirse sobre los bandos enfrentados, afirmó que “no le corresponde” opinar porque “no es un conflicto laboral” y que “la empresa está cumpliendo el convenio al pie de la letra”.

Y sobre su tarea en la seccional, dijo que es “un trabajo sindical, no político”, aunque advirtió que las facciones que protagonizan los constantes enfrentamientos deberán “hacer un pacto de la Moncloa” para convivir. Sobre los episodios de violencia, reclamó: “Que investigue la justicia”.

CRUCES

Los manifestantes que ayer se movilizaron en torno a una de las obras que desarrolla AESA en YPF reclamaron que la familia Medina no vuelva a monopolizar la bolsa de trabajo para la planta, al tiempo que reprocharon la falta de diálogo con Trujillo, por lo que, anunciaron, llevarán sus reclamos directamente a la sede nacional del gremio.

“Estamos cansados de las pintadas y amenazas de las bandas de Agustín y “el Puli” Medina, no queremos que vuelvan”, afirmaron al tiempo que le endilgaron a Trujillo el presunto otorgamiento de participación al clan, lo que el interventor negó. No obstante, trascendió, los dos jóvenes aprehendidos anoche por el Comando de Patrullas tras los ataques a los autos de los trabajadores no estarían vinculados a ese sector.

El grupo, identificado como la agrupación “Azul y Blanca”, afirmó además que hoy se presentará ante el ministerio de Trabajo de la Provincia para el planteo de estos conflictos.

Las tensiones en la Uocra local tuvieron en los últimos meses varios antecedentes de tinte mafioso. Entre ellos, el ataque a balazos al frente de un edificio que pertenece a la empresa Alsina, contratista de YPF, ubicado en 122 y 49, y, el más comentado, las amenazas públicas que Tobar dirigió a los Medina a través de un video que publicó en sus cuentas de las redes sociales a fines de octubre.