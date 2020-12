Alberto Fernández arremetió contra la Corte Suprema: "La apertura de los recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa"

Tras la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que realizó un balance del primer año de gobierno del Frente de Todos y criticó con dureza a la Corte Suprema de Justicia, el presidente Alberto Fernández siguió esa línea y también se refirió al máximo tribunal. "En la Corte Suprema la apertura de los recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa, que no puede tolerarse y seguir aguantándose, y que debe ser corregido, regulado. Eso va a ser en favor de la Corte", expresó el primer mandatario.

"Marco estas cosas no para entrar en una disputa con la Corte, sino para que el ciudadano común entienda de lo que hablo, para que todos entiendan. Cuando uno llega a fin de año descubre que la Corte intervino en 20.000 casos pero sentencias saca menos de 100, con mucho tiempo de demora", dijo Fernández en declaraciones radiales.

El Presidente manifestó que en los años de democracia, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo "se han corregido" y "han cambiado infinidad de cosas, tratando de adaptarse a las demandas sociales", pero indicó: "La Justicia no ha hecho nada de esto, no se ha revisado. Es hora de que se revise, pero no para hacer algo en desmedro de la Justicia, sino para hacer una mejor sociedad".

EN DESARROLLO