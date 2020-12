Crece la preocupación del Club Gonnet: "Van a quedar 500 chicos en la calle"

La Sociedad de Fomento Polideportivo Gonnet sigue dando batalla por las tierras de 501 y 149 que le donaron tanto la Provincia como el Municipio el año pasado y desde hace unos días quieren quitarles. Padres, chicos y dirigentes se encuentran en alerta permanente, con acampes y movidas, por una problemática que podría dejar a más de 500 chicos y chicas sin hacer lo que más les gusta: jugar al fútbol.

Tras un operativo de desalojo que incluyó patrulleros escoltando a quienes realizaban tareas de desmalezamiento, comenzaron arduas negociaciones entre el club y los funcionarios bonaerenses, que aún siguen en pie, en las cuales se avanzó en dos direcciones. Por un lado se llegó a un acuerdo clave: mientras se busca una solución que conforme a las dos partes, la entidad podrá seguir utilizando el lugar. Por otro, ya fueron ofrecidos dos predios, pero no convencieron a las autoridades del amarillo, un club barrial que además de fomentar el deporte cumple un importante rol social dentro de la comunidad.

Según le contó a EL DIA Marcelo Lulkin, presidente del Gonnet, los lotes que fueron ofrecidos están ubicados en Colonia Urquiza y en Las Banderitas, pero no lo consideraron viable "para un club en el que los pibes van a entrenar en bicicleta". Es por eso que siguen esperando una nueva oferta superadora.

"Si no le encontramos una solución al predio de entrenamiento no podemos seguir jugando la Liga. No vamos a desaparecer pero volveremos a ser un club de 80 nenes donde sólo van a jugar en la canchita de 7 y hasta los 13 años. Así quedarían 500 chicos en la calle", dijo el titular.

Cabe destacar que las divisiones mayores hoy se entrenan en un predio de 15 bis y 494 -que tiene el contrato de alquiler vencido-, y posee su cancha de fútbol 7 en 19 y 484. Es por eso que a fin del año pasado, tras varias gestiones, el ministerio de Agroindustria bonaerense conducido en ese entonces por Leonardo Sarquís le donó 3 hectáreas de tierras de la Chacra Experimental en Gorina que estaban abandonadas, en un acto en el cual también estuvo presente el propio intendente Julio Garro.

Lo cierto es que en el medio de la pelea política quedaron los chicos, y eso es lo que más preocupa a la comunidad. Porque pese a que el ministerio colocó un portón y un montículo de tierra para impedir el desarrollo de la actividad, los pibes continuaron pateando, padres y dirigentes siguieron acampando y todo con el objetivo de cumplir el sueño del predio propio.

Sobre la primera reunión que Lulkin mantuvo con la Provincia aseguró: "nos dijeron que los papeles no estaban bien hechos entre la Municipalidad y la Provincia, y que tienen un proyecto, por lo que quieren esas tierras. O sea, hacer un proyecto arriba de algo que está cedido. Además nos dieron 3 hectáreas de las 36 que tiene todo el predio". Es preciso destacar que a fin de 2019, en la fiesta de fin de año, los socios del club hicieron aportes de dinero para llevar adelante un ambicioso proyecto que cuenta con dos canchas de fútbol 11, otras dos de fútbol 7, y hasta vestuarios y buffet.

"Nos dicen que los pasos administrativos -iniciados por la gestión del gobierno anterior- no fueron completados, algo que el club no tiene manera de saberlo", dijo el presidente de Gonnet. Y agregó: "No nos reconocen el convenio firmado antes, cuando nosotros tenemos herramientas que demuestran que sí es válido, por eso el proyecto que tenemos no se puede arrancar. Ahora acordamos que solo podemos entrenar, poner arcos, emprolijar el piso y nada más. No podemos construir nada de lo que proyectamos con el financiamiento de los socios, cuando muchas familias pusieron dinero para poder hacerlo".

La idea es que si no se llega a un acuerdo para la cesión de las tierras, al menos se firme un convenio entre la Provincia y el club, donde estos últimos colaborarían con el barrio y hasta harían trabajos vinculados con el Ministerio. "El predio está en total abandonado, lo único prolijo es lo que hicimos nosotros. Hasta hace 5 años había una montaña de autos de la Fiscalía", se lamentó Lulkin, quien sigue al frente de las gestiones en busca de una solución.

La respuesta de Agroindustria

En Agroindustria sostienen que el convenio que se suscribió el año pasado carece de validez porque “no se avanzó” en las instancias administrativas. “La gestión anterior cedió tierras al municipio, pero nunca se concretó la resolución de esa cesión” advirtieron los voceros a este diario: “Sólo hubo una declaración de intención de parte del intendente platense, pero los organismos constitucionales de control, que siempre son los rectores de esas normativas, hicieron observaciones que desalentaron el avance del acuerdo”. En ese sentido se aclaró desde el SFP Gonnet que los procesos administrativos son responsabilidad absoluta del Ministerio, ya que la entidad cumplió con todos los pasos requeridos.

Desde la dependencia bonaerense alegaron además que “se están desarrollando ensayos e investigaciones sobre distintos cultivos hortícolas, de producción forestal y de bio insumos” en las tierras de Gorina, aunque colaboradores del club Gonnet y vecinos de la zona afirman que la parcela que quedó en el ojo de la tormenta, aledaña con el antiguo trazado del ferrocarril Provincial, no es desde hace mucho tiempo más que un virtual descampado. E incluso cuando pidieron los papeles de ese proyecto se los negaron.

Cabe destacar que, creado durante el gobierno de Domingo Mercante, que en 1948 expropió 30 hectáreas y media para instalar un emprendimiento productivo ligado con la Dirección de Fábricas y Canteras, el predio fiscal de Gorina pasó a Asuntos Agrarios en 1969.