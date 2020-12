Informe Pincha: hubo oferta del Puebla, pero estaría lejos de las pretensiones de Andújar

Si bien Puebla de México hizo una oferta formal al representante de Mariano Andújar, y en los medios de aquel país dan como cerrada la negociación, lo cierto es que nada está dicho aún. Es más, según allegados al arquero de Estudiantes campeón de la Libertadores 2009, por estas horas estarían bastante lejos en cuanto a las pretensiones de Andújar y lo que ofrece el club.

Más allá de este dato, aseguran que ello no significa que no se avance para que las partes puedan acercarse. Aunque lo cierto es que por el momento no estarían cerca de arribar a un acuerdo. Andújar tiene contrato hasta junio de 2021 con el Pincha pero eso no le impide negociar con otros clubes. Eso sí, siempre y cuando deje el club cuando termine el contrato o, en su defecto, que ambas instituciones se pongan de acuerdo.

Por lo pronto a ningún dirigente albirrojo lo llamaron desde México, por lo que la CD se mantiene expectante y no hará declaraciones hasta tanto no haya alguna oferta concreta. Los medios mexicanos hablan de pase cerrado, pero la versión que circula en Argentina es otra.

Sí este medio pudo saber que hay una oferta concreta al representante, pero están lejos de poder llegar a un acuerdo. Más allá de eso, luego de varios cortocircuitos que se suscitaron en los últimos tiempos, todo hace indicar que Andújar no seguirá atajando en Estudiantes. Aunque el tiempo dirá si su próximo equipo será de México o aparecerá alguna otra oferta en el próximo mercado que termine inclinando la balanza.