Matías Lammens, "preocupado" con el rugby, habló con el presidente de la UAR

A la polémica desatada por el escueto homenaje tributado por Los Pumas a Diego Maradona y las publicaciones xenófobas de tres integrantes del equipo argentino de rugby, se sumó en las últimas horas la opinión de Matías Lammens, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación

El funcionario nacional, ex presidente de San Lorenzo, opinó sobre lo ocurrido con los tuits de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino y reconoció que se comunicó de inmediato con Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby. "Hablé con el presidente de la UAR, me preocupa muchísimo, pero no es nuevo. La medida puede ser ejemplar y la toman atinadamente, pero el problema es mucho más profundo. La solución no viene solo con este castigo. Merece una mirada mucho más amplia", advirtió.

Lammens fue más allá y elaboró un balance general sobre el deporte de la ovalada, mencionando así el asesinato de Fernando Báez Sosa, en enero de este año en Villa Gesell. "No olvidemos que venimos de arrancar un año con el asesinato de un chico a manos de un grupo de rugbiers. No quiero estigmatizar, pero sí creo que hay que trabajar mucho en el mundo del rugby", aseguró.