Una nena de un año se ahogó en una pileta de lona y piden extremar los recaudos

La tragedia acertó un durísimo golpe a una familia de Ringuelet en su propia casa, donde en las últimas horas una niña de apenas un año murió ahogada en una pileta de lona, confirmaron fuentes oficiales. Aunque recién trascendió ayer el luctuoso incidente sucedió el viernes a la tarde en un domicilio situado en 115 y 516, a donde llegaron primero los policías y personal del Same que fueron alertados por la madre de la niña y vecinos que llamaron al 911.

Los emergentólogos intentaron reanimar a la chiquita allí mismo, pero al advertir que el cuadro era complicado uno de los médicos la cargó en sus brazo y la llevó hasta la ambulancia que la llevaría al hospital de Niños Sor María Ludovica.

Se organizó entonces un operativo de traslado sanitario, con los patrulleros abriéndole camino y cortando la circulación en determinadas arterias para garantizar que la unidad llegara al hospital lo antes posible.

La víctima fue asistida primero en la sala de guardia y luego en el shock room, donde los médicos intentaron reanimarla durante una hora, indicaron fuentes oficiales.

Según precisaron fuentes policiales, en el momento en que se produjo el accidente la madre estaba ayudando a una tercera persona que se encontraba haciendo trabajos de mantenimiento en la vivienda.

“La nena fue hasta la pileta de lona, se trepó y cayó al agua”, reveló una fuente con acceso a la causa. El padre, en tanto, se encontraba trabajando. Después de que los médicos certificaron la muerte de la niña en la comisaría Sexta se iniciaron actuaciones por “averiguación causales de muerte” y se le comunicó el caso a la UFI 12 de Delitos Culposos, en turno.

La nena fue hasta la pileta de lona, se trepó y cayó al agua, según consta en la causa

Su titular, Fernando Padován, ordenó entonces distintas diligencias, además de la autopsia de rigor. Convocó a Policía Científica para que levantaran rastros, tomaran fotos e hicieran peritajes planimétricos en el lugar del hecho, mientras que pidió a los policías que tomaran declaraciones testimoniales a vecinos y allegados.

Esta familia ya había sido golpeada por otro siniestro fatal: un incendio en el que murió un hijo, confirmaron fuentes del caso.

precaución

Con la llegada del verano, las piletas se convierten en un pasatiempo habitual para chicos y adolescentes. En este contexto, especialistas de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) instaron a extremar los cuidados, sobre todo con los niños menores de cinco años, porque son quienes presentan mayor riesgo de ahogamiento por inmersión en episodios, que, por lo general, ocurren en el ámbito doméstico.

Recomendaron, sobre todo, la vigilancia permanente de un adulto responsable, que tenga una visión directa del menor y no se distraiga, que la relación entre el número de cuidadores y de niños sea la adecuada; instalar cercos perimetrales para todas las piletas; que los bordes y el piso sean de material antideslizante; no dejar juguetes u objetos atractivos que floten en la piscina porque atraen la atención de los más pequeños; vaciar luego de su uso las piletas inflables o desarmables que no tengan cerco; y colocar chaleco salvavidas adecuados a quienes no sepan nadar.