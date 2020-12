Operativo, rating y frases fuertes: lo que dejó el regreso de Mirtha

Una de las noches más esperadas del año televisivo tuvo lugar el sábado: tras nueve meses de encierro, protegiéndose del COVID, Mirtha Legrand volvió una noche a la pantalla chica, acompañada de su hija Marcela Tinayre, su nieta Juana Viale y su bisnieta Ambar, en una velada en la que dejó momentos emotivos y picantes frases sobre la pandemia y el Gobierno y donde consiguió imponerse en la guerra por el rating contra “PH Podemos Hablar”, que venía dominando la franja en los últimos meses.

Claro, la llegada de la diva al canal para grabar el programa implicó un enorme operativo: cerca de las 12.30, Mirtha dejó su edificio rodeada de una enorme custodia, dentro del auto del que tampoco se bajó al llegar a Estudio Mayor, media hora más tarde. Viajó con barbijo, anteojos y guantes, y desembarcó en un camarín desinfectado para la ocasión: todo aquel que debía tener contacto con ella fue hisopado en la previa. Fue un operativo exprés: la diva, recibida con una ovación y aplausos en el estudio, estaba ya en su casa de Palermo apenas tres horas más tarde, tras grabar el envío que se emitió el sábado por la noche.

Un programa en el que dejó varios títulos: “Yo estuve 220 días sin salir de mi casa. Me sentía como presa. Me ponía detrás del vidrio que tengo y miraba a la gente y contaba los autos”, lanzó Mirtha sobre sus días de encierro, aunque dijo que “no sé” si se pondría la vacuna rusa. A la vez, en una conferencia de prensa posterior, lanzó que las medidas del gobierno en pandemia “fueron pésimas”.

Mirtha reconoció que estar tanto tiempo encerrada le produjo “mucho daño”, pero que el dolor más profundo para la diva tuvo que ver con la pérdida de su hermana gemela, Goldy: “Fue terrible para mí. Me he dado cuenta de que es la mitad de mi vida. Imaginate: mi hermana, mi gemela, toda la vida juntas... Hay noches que me despierto llorando por ella”, dijo en uno de los momentos más emotivos de la velada, y uno de los que más midió. El promedio final del regreso de Mirtha fue 11.4, conta 7.8 “PH”: la diva sigue siendo la reina de la tevé.