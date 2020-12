La muerte del niño Renzo Villanueva: absolvieron al padre y a la pareja

El Tribunal Oral N° 3 de nuestra ciudad falló sobre la muerte de Renzo Villanueva y absolvió a los acusados, el padre del niño que cayó la vacío Diego Villanueva y a su esposa Rosa Martignoni. El caso de Renzo estremeció a los platenses y disparó una serie de controversias vinculadas a la responsabilidad que pudo haberles cabido a los imputados del hecho ocurrido en 2017. Asimismo ordenó liberarlos.

Ambos llegaron a juicio con prisión domiciliaria, imputados de los delitos de “homicidio calificado por el vínculo” en el caso del hombre y “homicidio simple” a la mujer. En la ronda de alegados, después de más de 8 meses de suspensión por cuarentena, la fiscal Victoria Huergo entendió que no se pudo acreditar que “existan elementos que permitan afirmar que Renzo fue arrojado por la ventana como fuera sostenido en la hipótesis principal de la fiscalía”.

Refirió que la pericia que realizó la reconstrucción del hecho con un muñeco similar a Renzo “carece de rigor científico y, por ende, de entidad probatoria a tales fines”. Sin embargo, la fiscal consideró que el actuar de los dos imputados “fue negligente” en el cuidado del niño, por haber dejado la ventana abierta y colocar un ventilador debajo en el que se presume Renzo se trepó mientras jugaba y cayó al vacío. Por ello, pidió que se los condene a ambos por el delito de “homicidio culposo”, es decir sin intención, a la pena de dos años, ocho meses y 21 días de prisión, tiempo que es el que llevan con prisión preventiva por el hecho, por lo que debe darse por purgada la pena.

Sin embargo, para la querella que representa a la madre de Renzo, la actitud de la pareja se encuadra en un homicidio por dolo eventual, calificado por el vínculo en el caso del padre. Por ello, el abogado Gastón Nicocia pidió que se condene a Diego Villanueva a prisión perpetua y a Rosa Martignoni a 15 años de prisión.

Renzo tenía 7 años cuando ocurrió su trágica muerte al caer de un séptimo piso de un edificio de 9 entre 55 y 56, en la noche del 10 de octubre de 2017. El niño tenía síndrome de Down.

Su madre, Angela Donato, dio al tribunal un crudo relato cargado de acusaciones contra Diego Villanueva (38) y su pareja Rosa Martignoni (32). Dijo que para ella "Renzo fue arrojado por la ventana de un séptimo piso, en el departamento de su papá, donde ellos dicen que estaban haciendo una mudanza". En el relato dijo que todo ocurrió "un día a las 7 de la noche, de lluvia frío y viento, un día que jugaba la Selección Argentina y que si no ganaba ese partido no clasificaba para el Mundial".

Donato criticó la versión de los acusados al rechazar que estuvieran realizando una mudanza tal como aducen. "En esas condiciones Diego, que hacía poco había recuperado el vínculo con Renzo ya que había tenido una restricción perimetral de 9 meses por violencia con Renzo estaba haciendo una mudanza... ", expresó.

La mujer recordó que "a las 20:29 yo vuelvo del kiosco de comprarme cigarrillos y me encuentro con que tengo cuatro llamadas perdidas de Diego. Esto me demostraba que algo malo había sucedido porque el nunca me llamaba ni respondía mis llamadas, ni cuando Renzo estaba enfermo". Y agregó: "Cuando lo llamo me dice que 'Renzo se cayó'. Le grité "¿de dónde se cayó?". Y me responde que 'se cayó del balcón', y me cortó el teléfono. Yo quise comunicarme con él y nunca más tuve una respuesta. Estaba sola en casa y llamo a mi pareja..." ).

La madre de Renzo señaló que tras la noticia se dirigió "al Hospital de Niños y pregunté por Renzo y me dijeron que ellos no habían podido hacer nada porque él había llegado al hospital sin signos vitales y que sería trasladado a la morgue judicial para la autopsia". También afirmó que "esa misma noche me dirigí a la Comisaría Primera de la jurisdicción y me dicen que Renzo no había caído de un balcón sino de una ventana".

"Yo sabía que Renzo no lo podía hacer porque lo había educado, lo había estimulado. No es que no lo podía hacer porque físicamente no tenía movilidad, sino porque no lo debía hacer porque sabía que una ventana al vacío lo podía lastimar. El no sabía lo que era la muerte, tenía casi 8 años cuando lo asesinaron", aseguró.