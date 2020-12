Alberto Fernández definirá la fecha de inicio de la vacunación este fin de semana junto a los gobernadores

Tras la llegada de las primeras 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V a la Argentina, el Gobierno Nacional brindó una conferencia de prensa en el Aeropuerto de Ezeiza. AllÍ Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, contó que el presidente Alberto Fernández encabezará el fin de semana en forma virtual un encuentro con los gobernadores, para coordinar junto a ellos la fecha de inicio de la campaña de vacunación, que "seguramente será la semana próxima".

"Fue un acuerdo país-país, estrechando nuestras relaciones exteriores. El día de hoy se inicia el proceso de vacunación para los argentinos y argentinas, tal como se comprometió el presidente Alberto Fernández y está y rubricado en el contrato firmado", añadió el funcionario nacional.

“En pandemia siempre hicimos un trabajo articulado con todos, no tenemos más que palabras de agradecimiento, y ahora en la etapa de la vacuna también será con ese formato”, prosiguió Cafiero en relación al trabajo coordinado entre Nación y las provincias.

Quien también estuvo en la conferencia fue Ginés González García, ministro de Salud, quien resaltó que Argentina se convierte "en uno de los primeros países en comenzar a vacunar" contra el coronavirus y dijo que empieza un "camino de esperanza y de devolverle el futuro a los argentinos".

"Esto fue un larguísimo trabajo. Estoy muy contento. Es un día de felicidad para todos", agregó, además de confirmar que la vacunación comenzará por el personal de la Salud.

Además precisó que el resto de las dosis de la Sputnik V "no van a venir de Rusia sino de India y de Corea del Sur", los otros países que la están produciendo.

Igualmente González García advirtió que la presencia de la vacuna "no libera los comportamientos" de cuidados frente al coronavirus y aseveró que "hasta que no estemos muchos vacunados, no estamos exentos de volver a momentos difíciles".

El titular de la cartera de Salud también habló de los cuestionamientos que recibió por parte de la oposición, e indicó: "Nunca en mi vida recibí tantos agravios como en los últimos días. No se puede jugar con la esperanza de un país. No es contra un gobierno sino contra un país".