Nocioni afirma que a Campazzo le "costará" adaptarse a la NBA

El exbasquetbolista Andrés Nocioni, integrante de la Generación Dorada y ex Chicago Bulls, aseguró hoy que al base cordobés Facundo Campazzo, actualmente en Denver Nuggets, "le costará adaptarse" a la NBA.



"Le va a ir muy bien pero le costará adaptarse. Él tiene show y muchas condiciones, la parte competitiva y es de lo mejor que hay en el mercado", apuntó Nocioni en diálogo con el programa radial Súper Mitre Deportivo.



"Campazzo va a tener que aprender a jugar sin la pelota y mejorar su tiro para tener protagonismo. Hay que esperar porque la adaptación no va a ser fácil", adelantó el santafesino.



El cordobés, con pasado reciente en Real Madrid, debutó hace dos días en la NBA pero sumó pocos minutos en el equipo de Michael Malone. En el primer juego contra Sacramento Kings estuvo ocho minutos y metió tres puntos, mientras que en el segundo frente a Los Angeles Clippers sólo pisó tres minutos la cancha.



"Si uno ve la historia de los argentinos en la NBA, no todos tuvieron grandes cantidades de minutos en cancha. A mí me tocó porque llegué a Chicago, que estaba desarmado, y Manu (Ginóbili). Pero es un show la NBA, y es mega competitivo", repasó.



"Los hinchas somos ansiosos, pensamos que necesita muchos minutos de entrada y me parece que estamos errados. Denver es un gran equipo, con expectativas de pelear en la Oeste y está bien alineado. La forma de jugar de Denver tiene un estilo europeo y por eso Campazzo se va a adaptar, aunque pasará un tiempo", afirmó.



Por otro lado, Nocioni, también con paso por Real Madrid, diferenció: "Estar ahí es estar en el mejor equipo de la FIBA y la NBA es más individual. Facundo va a tener que aguantar la transición, obviamente te impacta verlo poco. Son muy pocos los jugadores como Luka Doncic (Dallas Mavericks), que puso un pie y directamente fue figura".



Y finalmente, el "Chapu" dijo: "La vida externa influye, es otro idioma, otra vida. Y Campazzo llegó a Real Madrid y le costó pero terminó como dueño del equipo. No sé si en la NBA se adueñará pero estoy seguro que sobresaldrá".