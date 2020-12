Explotó el verano en La Plata: se agotan las piletas de lona y hay complicaciones para reponer el stock

La llegada del calor y la decisión de las familias de veranear en sus hogares para evitar los viajes a destinos turísticos en medio de la pandemia, han dado lugar en La Plata a un boom de ventas de piletas prácticamente sin precedentes. Como consecuencia de la gran demanda, pues nadie quiere padecer el calor típico de esta época, el producto se encuentra prácticamente agotado. El dato saliente y poco feliz para quienes están en busca de piletas es que no se incrementará el stock hasta dentro de algunos meses, según coincidieron los vendedores.

Sergio, dueño de Baobab, sostuvo que las piletas de lona "están todas agotadas". "Con la pandemia se adelantó la temporada. Sólo queda un modelo que se agotará esta semana", dijo. Así, graficó el presente de furor por las piletas conocidas popularmente como "pelopincho" en alusión a una conocida marca del ramo.

"Nosotros fabricamos la marca Olimpia, que es platense. Este año no hubo posibilidad de hacer reposición. Los que vengan a buscar, rebotan. No hay nada. Llamo a colegas pero no hay nada. La gente aprovechó que no va a haber vacaciones y apostó a una pileta grande para disfrutar en familia", afirmó.

Según explicó, a esta altura de calor agobiante ya "no dan los tiempos porque producir pileta" porque "significa mucho trabajo". "Históricamente después de enero ya no se venden", consignó.

En cuanto a los motivos por el faltante de este artículo que hoy es más preciado que nunca, explicó que "la pandemia fue real, falto producto, faltó capacidad producción". Y agregó: "Luego, a fin de año, hubo especulación de las grandes empresas, que esperaban una devaluación que no hubo. Retuvieron esa mercadería y después fue tarde. No hubo devaluación y ya no había posibilidad de pedir porque no dan los tiempos".

En ese sentido ejemplificó que "la fábrica arranca en febrero de 2021 para vender las piletas en agosto o septiembre" y argumentó que "la pileta es algo que lleva mucho tiempo de fabricación".

En tanto, Adriana, a cargo de otro comercio del rubro dijo que a esta altura "se agotaron las piletas de lona". "La única alternativa que tenemos para vender son las de fibra de vidrio".

Según analizó, "el tema está complicado porque la gente al no salir a veranear ha optado por piletas de cualquier tipo".

En la misma línea que Sergio, expresó que "para el caso de las piletas de fibra de vidrio los fabricantes no pueden conseguir materia prima, entonces se atrasan las entregas. Hay mucha demanda y poca materia prima como para hacerla. Lleva su tiempo moldearla y hay también otras cuestiones".

La mujer dijo que "para Navidad se han vendido pocas porque la entrega es muy distante. Se va demorando bastante la entrega. La colocación se hace en el día. Lo hace el fabricante. La venta es con colocación".

En cuanto a los precios de las piletas de fibra de vidrio dijo que "van de 200 a 250 mil pesos y se pueden pagar en cuota. La colocación sí, se realiza en efectivo. El tiempo de entrega es de 30 días"

En tanto, Darío, a cardo de una sucursal de Aloise, dice que "sale bastante, hay bastante demanda" de piletas de lona. "Lo que más tenemos es piletas chiquitas, grandes no tanto". "Una pileta grande puede valer 20 mil pesos. Y una chiquita, para nenes, en promedio de 5 mil pesos". "Con la pandemia, y con el tema monetario se ha vendido un poco menos, en líneas generales", expresó.

Otro de los productos que se agotaron no sólo en locales del rubro de las piletas sino también en ferreterías e hipermercados eran las lonas para los pisos de las piletas de lona. "Fue el domingo a Carrefour, Sodimac y Walmart como también a dos ferreterías del Centro y no conseguí la goma espuma para el piso", comentó un vecino que a raíz de este percance no alcanzó a armar su pileta "pelopincho".