Los momos ya toman forma en La Plata: el listado completo, en eldia.com

Los muñequeros tienen prácticamente todo listo para dar rienda a una nueva edición de la tradicional quema de momos en La Plata, que este año contó con 61 inscripciones, diez de ellas dedicadas a la figura de Diego Armando Maradona.

La Municialidad informó que Diego Maradona, quien falleció el 25 de noviembre, resultó el personaje más elegido en los distintos barrios de la capital bonaerense y también figuran en la lista de muñecos que arderán en los primeros minutos del año nuevo, el coronavirus, el técnico Alejandro Sabella, fallecido días atrás, y Mafalda, en honor a su creador, el humorista y dibujante Quino.

El listado completo ya se puede consultar en eldia.com

ID # 1

- Nombre: MISION TOY STORY, FASE FINAL

- Direccion: 72 6 y 7

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 2

- Nombre: COPA DEL MUNDO + MANO

- Direccion: 503 Y 19

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 3

- Nombre: EL SAMURAI Y DRAGON

- Direccion: 46 e/172 y 173

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 4

- Nombre: Phineas y Ferb - MARADONA

- Direccion: 121 y 36

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 5

- Nombre: BARRILETE COSMICO

- Direccion: 10 y 40

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 6

- Nombre: LOS TRES CHANCHITOS

- Direccion: 19 y 527

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 7

- Nombre: LOS PINGUINOS DE MADAGASCAR

- Direccion: 27 y 32

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 8

- Nombre: EL ENCANTO DE MEDUSA

- Direccion: 16 y 78

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 9

- Nombre: LOS CHICOS DE VILLA CASTELLS

- Direccion: 507 Y 7

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 10

- Nombre: CORONA BICHO

- Direccion: 35 y 26

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 11

- Nombre: PANDEMONIUM

- Direccion: 14 esquina 72

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 12

- Nombre: HOMERO SIMPSON

- Direccion: 484 y 134

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 13

- Nombre: TRONCO MOVIL

- Direccion: 140 BIS E/ 489 Y 491

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 14

- Nombre: GROOT

- Direccion: 133 Y 42

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 15

- Nombre: MONUMENTO AL CORNED BEEF

- Direccion: 526 E/7 y 8

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 16

- Nombre: El chavo del 8

- Direccion: 22 y 524 bis

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 17

- Nombre: MUÑECO INVISIBLE

- Direccion: 19 y 73

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 18

- Nombre:

- Direccion:

- Horario:

ID # 19

- Nombre: AVATAR AANG

- Direccion: 19 e/ 64 y 65

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 20

- Nombre:

- Direccion:

- Horario:

ID # 21

- Nombre: AMONG

- Direccion: 55 Esq.26

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 22

- Nombre: AMONG US

- Direccion: 52 Y 31

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 23

- Nombre: AMONG US

- Direccion: 15 y 35

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 24

- Nombre: DRAKO FUEGO SOBRE EL AGUA

- Direccion: 72 Y 13

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 25

- Nombre: MUÑECO VIRUS

- Direccion: 18 e/658 y 659

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 26

- Nombre: MAFALDA

- Direccion: 65 Y 17

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 27

- Nombre: SEÑOR BILLS (DRAGON BALL)

- Direccion: 146 y 65

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 28

- Nombre: DIEGO A. MARADONA, REMERA, PELOTA Y COPA

- Direccion: 24 y 63

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 29

- Nombre: MONDONGUERO

- Direccion: Diagonal 79 y 62

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 30

- Nombre: PAYASO DEL PARQUE SAN MARTIN

- Direccion: 55 Esq.25

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 31

- Nombre: ROCKY BALBOA Y IVAN DRAGO

- Direccion: 60 y 21

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 32

- Nombre: HOMENAJE A DIOS

- Direccion: 27 y 66

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 33

- Nombre: LAS AVENTURAS DE BILLY Y MANDY

- Direccion: 78 e/11 y 12

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 34

- Nombre:

- Direccion:

- Horario:

ID # 35

- Nombre: MARVIN EL MARCIANO

- Direccion: 72 e/7 y 8

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 36

- Nombre: LA PANTERA ROSA

- Direccion: 517 E/146 Y 147

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 37

- Nombre: CORONAVIRUS EN EL MUNDO

- Direccion: 6 y 80 BIS

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 38

- Nombre: LA CASA DE BOBO ESPONJA

- Direccion: 155 e 525 y 526

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 39

- Nombre: INODORO

- Direccion: 17 Y 53

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 40

- Nombre: CARTEL "DONAR SALVA VIDAS"

- Direccion: 502 ESQ 12

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 41

- Nombre: DONOSAURIO

- Direccion: 13 E/524 Y 525

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 42

- Nombre: CLASH ROYALE

- Direccion: 456 e/27 Y 28 BIS

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 43

- Nombre: LILO Y STICH

- Direccion: 10 y 32 Revisar!!!!

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 44

- Nombre: BOB ESPONJA

- Direccion: 17 Y 38

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 45

- Nombre: NICK RIVIERA

- Direccion: 37 Y 21

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 46

- Nombre: WOODY-PERRO SLINK-FORKY

- Direccion: 22 ESQ 38

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 47

- Nombre: El diego del 86

- Direccion: 10 520 y 521

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 48

- Nombre: Grut

- Direccion: 27 e 529 y 531

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 49

- Nombre: Maradona sabella el chavo y la vecindad

- Direccion: 152 y 72

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 50

- Nombre: La mano de dios

- Direccion: 526 esq 6

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 51

- Nombre: Masha y el oso

- Direccion: 13 bis e 606 y 607

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 52

- Nombre: UP una aventura de altura

- Direccion: 68 e/ 143 y 144

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 53

- Nombre: El lado oscuro

- Direccion: 25 y 58

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 54

- Nombre: Maradona

- Direccion: 19 y 61

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 55

- Nombre: El chavo del 8

- Direccion: 19 y 41

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 56

- Nombre: Diego Maradona

- Direccion: 25 y 69

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 57

- Nombre: Mundo juguetes

- Direccion: 482 e/ 28 y 29

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 58

- Nombre: Diego campeón

- Direccion: 60 y 135

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 59

- Nombre: Among us

- Direccion: 5 y 528 bis

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 60

- Nombre: Alvin

- Direccion: 74 120 y 121

- Horario: 01:00 a 01:30

ID # 61

- Nombre: AMONG US

- Direccion: 38 Y 115

- Horario: 01:00 a 01:30