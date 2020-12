Verónica Ojeda se enfureció por una carta documento a su hijo Dieguito Fernando en la herencia Maradona

A Verónica Ojeda no le gustó ni un poco que la Justicia le enviara una carta documento a su hijo Dieguito Fernando, fruto de su relación con Diego Armando Maradona. "Es un nene, cómo le vas a pedir una firma", le dijo al cartero cuando le llevó una notificación a su casa en un barrio privado de Ezeiza.

“Me causa indignación. Dieguito, por su corta edad, no sabe lo que es una carta documento. Él solo quiere jugar, crecer con el amor de su mamá, jugar con sus amigos y recordar a su papá tan solo como lo que es: un simple papá”, sostuvo la ex pareja del entrenador de Gimnasia fallecido el 25 de noviembre pasado y que desató una guerra judicial en relación a su herencia.

“Pongan más criterio, muchachos. Nunca van a lograr meter a Dieguito en el barro porque no los voy a dejar”, enfatizó y pidió que dejaran en paz a su hijo para que “tenga una vida plena”. “Sean parte de la solución y no del problema -arremetió-. Sean más dignos así construimos un mundo mejor para Dieguito. Seguramente eso quería su papá”, concluyó Ojeda en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

De acuerdo a lo expresado por Mario Baudry, pareja y abogado de Ojeda y Dieguito Fernando, se trata de una notificación sobre las causas que Diego Maradona tenía con su ex esposa, Claudia Villafañe, que no tiene ningún tipo de efecto ni validez legal. También le habrían enviado esta carta documento a sus tres hermanas Dalma, Gianinna, Jana. Diego Junior no pudo ser notificado porque está en Italia.

Al fallecer Maradona, sus hijos heredan las causas y deben decidir si continúan el curso legal. El abogado y socio de Matías Morla fue quien envió esta notificación a Dieguito Fernando en lugar de hacerlo a nombre de Verónica Ojeda, o bien, a su apoderado. Son más de 60 las causas judiciales a favor o en contra de Claudia Villafañe y Diego Maradona.

“En la sucesión, nosotros pedimos la rendición de cuentas a Matías Morla, que todavía no las presentó. Ahí tienen que estar los 60 juicios a favor y en contra de Diego para que el administrador de la sucesión proceda a presentarse en representación de los hijos y que ellos decidan cómo seguir”, indicó el abogado apoderado de Verónica Ojeda.