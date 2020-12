¿Andújar finalmente deja Estudiantes? Desde Olimpia de Paraguay lo dan por hecho

El arquero, capitán y referente de Estudiantes de La Plata, Mariano Andújar, estaría muy cerca de dejar esta vez sí de dejar el club y convertirse en nuevo refuerzo de Olimpia de Paraguay.

La noticia que se conoció en el último día del año surgió de declaraciones a la prensa realizadas por el vicepresidente de la institución guaraní. “Sí, ya está”, dijo Miguel Cardona, en declaraciones a medios de ese país al ser consultado por la eventual llegada de Andújar.

El interés de Olimpia por Andújar no es nuevo. Semanas atrás tanto Néstor Gorosito como el mánager Christian Bassedas demostraron las intensiones de sumar al experimentado ex arquero de la Selección Argentina.

Si bien la contratación no está cerrada, se supo que la propuesta es de un contrato de dos años de duración. Una de las trabas que podría surgir es la deuda que Estudiantes aún mantiene con Andújar.

“El contrato se me termina en junio, pero puede haber una chance de salir ahora. Todo es cuestión de ver, charlar y las motivaciones que haya. Tuve posibilidad para ir a España pero no se dio. Y a México no quise ir por temas familiares”, contó Andujar semanas atrás.