Dalma Maradona salió con los tapones de punta contra Jorge Rial: "No les tengo miedo"

La hija mayor de Diego Armando Maradona volvió a utilizar las redes sociales para expresarse tras la muerte de su padre. Luego de que en las últimas horas el apuntado por Dalma sea el abogado Matías Morla, ahora los cañones fueron hacia el conductor y periodista de espectáculos Jorge Rial.

A través de su cuenta de twitter, escribió: "¡Un aplauso para @rialjorge poniendo audios viejos solo con el fin de lastimarme! Nada me lastima mas que la partida de mi viejo, asique sigan operando como quieran! ¡Cagones violentos no les tengo miedo! ¡Yo hablaba con mi papá cara a cara! ¡Nunca lo filme ni le publique un audio!"

Ayer, en su cuenta de Instagram de despachó con munición gruesa contra Morla en su cuenta de Instagram. “Te escribo por acá porque le mandaste un mensaje a mi hermana y le preguntaste por qué no pudiste ir al velorio de tu ‘mejor amigo’... Si me hubieras atendido a mí las 200 veces que te llamé te lo hubiera explicado perfectamente... Te hicimos un juicio y parece que por fin vas a tener que dar la cara... Nos vemos ahí y si tenés alguna duda me la preguntás a mí cara a cara! Ojalá que se haga justicia y te juro que no voy a parar hasta que eso ocurra, pero sino tu condena es social”, le tiró Dalma en las historias de su cuenta de la red social, muy picante. “Y por último agradeceme... menos mal que no fuiste al velorio porque la gente que pasaba te gritaba asesino... Te ahorré un disgusto”, cerró, tremenda.

Bajo el título de “más cagón no se consigue”, Dalma recogió el guante por unos audios de Morla que circularon en el programa “Intrusos” en el que culpaba a Giannina por no haber podido asistir al velorio de Maradona ni en la Casa Rosada ni en el cementerio privado Jardín de Bella Vista, e hizo referencia a la causa que la familia llevará adelante contra el famoso “entorno”, una de tantas causas abiertas entre el bando de Claudia y Morla.