¡De locos! Descalifican a equipo de fútbol femenino chino por tener el pelo teñido

Un partido de fútbol femenino universitario en China tuvo que ser cancelado después de que se les dijo a las jugadoras que no se les permitía teñirse el cabello. Los equipos femeninos de las universidades de Fuzhou y Jimei debían reunirse para un choque de la liga en la provincia sudoriental de Fujian este fin de semana, por lo que las futbolistas de ambos equipos compraron tintura negra para no tener problemas. Pero el cabello de una jugadora de Fuzhou se consideró que no estaba "lo suficientemente negro" y el equipo tuvo que renunciar por tener solo seis jugadoras.

Antes del partido, "varias jugadoras fueron rechazadas del partido por violar una regla que requiere que todas las jugadoras no se tiñan ni se rizen el cabello", según informa el Global Times nacional. "Los atletas no pueden teñirse el cabello, dejarse crecer el cabello (para los niños), usar peinados raros o usar accesorios", establece la regla del Departamento de Educación de la provincia de Fujian, citada por South China Morning Post (SCMP). "De lo contrario, serán descalificados de la competencia", agrega.

Las reglas de los organizadores, la Liga Nacional de Fútbol Universitario Juvenil (División Universitaria), van más allá: "Los atletas en todas las etapas no deben tener tatuajes, teñirse el cabello, usar peinados extraños ni usar accesorios; de lo contrario, no serán elegibles para el competencia".