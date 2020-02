Piedra libre para el futuro Tesorero General

En la Tesorería General de la Provincia renunció hace algunos días Horacio Stávale, el funcionario que había sido designado a propuesta de la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Cuando se le terminó el mandato el 1° de febrero, dimitió al cargo y la renuncia fue aceptada por el gobernador Kicillof. En cambio, siguió en funciones el subtesorero, Facundo Fernández, quien había llegado a ese cargo producto de un acuerdo entre Vidal y Sergio Massa. Pero resulta que mientras se define el envío del pliego del nuevo Tesorero al Senado, hay alguien que ya está trabajando en el área, dicen, con una enorme influencia en la estratégica dependencia. Se trata de David Jacovy, un ex funcionario nacional que sería el candidato de Kicillof para suplantar al ex Tesorero de Cambiemos. Antes, claro, deberá pasar por el filtro del Senado.