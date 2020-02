Tottenham Hotspur derrotó a Aston Vila y se colocó en zona de Europa Liga

Tottenham Hotspur derrotó hoy como visitante a Aston Vila por 3 a 2 y se colocó en zona de Europa League, en uno de los dos partidos que le dieron continuidad en la jornada a la 26ta. de la Premier League inglesa de fútbol, que se jugó en el estadio Villa Park en Birmingham.



Los goles para el equipo visitante (que contó con la presencia del mediocampista argentino Giovani Lo Celso -ex Rosario Central-, quien ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo por el inglés Eric Dier, los convirtieron Toby Alderweireld (27m Pt.) y en dos oportunidades el delantero surcoreano Son Heung-Min (47m Pt. y 49 St.).



Descontaron para el dueño de casa, Alderweireld, en contra de su valla, (9m Pt.) y Bjöm Engels (8m St.)



Con este resultado, el equipo dirigido por el portugués José Mourinho llegó a las 40 unidades, se colocó en la quinta posición del torneo británico y en zona de clasificación a la Europa League.



En cambio, Aston Vila está lejos de los puestos de vanguardia, marcha en la decimoséptima ubicación, con sólo 25 puntos.



También en la jornada, Arsenal (se sentó en el banco de suplentes el arquero marplatense Damián Martínez) doblegó por 4 a 0 a Newcastle (que en la formación inicial contó con la presencia del defensor argentino Federico Fernández -ex Estudiantes de La Plata-), de local y subió a la décima colocación del campeonato inglés.



Los goles los convirtieron para el equipo londinense Pierre Aubameyang (9m St.), Nicolás Pépé (11m St.), Mesut Özil (45m St.) y Alexandre Lacazette (50m St.).



Con la victoria, Arsenal llegó a las 34 unidades que le permitieron colocarse en la décima colocación del torneo inglés. Newcastle, por su parte, llegó a las 31 unidades y se ubicó en la decimotercera posición.



Posiciones: Liverpool, 76 puntos; Manchester City, 51; Leicester City, 50; Celsea, 41; Tottenham, 40; Sheffield United, 39; Wolverhampton y Everton, 36; Manchester United, 35; Arsenal FC y Burnley, 34; Southampton y Newcastle, 31; Crystal Palace, 30; Brighton And Hove, 27; Bournemouth, 26; Aston Vila, 25; West Ham, Watford y Norwich City, 24.