Le pidió la camiseta a un jugador de hockey holandés y la novia le dijo "gorda troll"

Una simpatizante seguidora del hockey nacional se hizo presente en el Cenard para seguir de cerca la jornada que la selección protagonizaba con su par de Holanda.

La joven armó una pancarta para pedirle la camiseta su ídolo holandés Sander de Wijn y más tarde, sorpresivamente, recibió insultos de la novia del protagonista mediante las redes sociales.

La compañera de Sander de Wijn también es jugador de hockey y se llama Renée van Laarhoven. La deportista la increpó diciéndole "Gorda Troll, hubiera sido mejor si una mujer flaca de argentina tenía esto".

Ante la ofensa, Carolina se manifestó en sus redes y lejos de agredirla comentó lo sucedido y lamentó semejante insulto: "Fui a ver el partido de hockey Argentina-Holanda, solo quería la camiseta de un jugador holandés que admiro. Y la novia del jugador me responde eso. Nunca tuve malas intenciones. No me parece correcto recibir esta agresión, no era necesario. Nunca sean una persona así"