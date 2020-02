Entre 10 de pegaron a uno y en Berisso sobrevoló la tragedia de Villa Gesell

La moza de un salón de fiestas de Berisso denunció a través de las redes sociales el ataque a golpes que sufrió un joven a manos de otros diez. El hecho no fue policialmente denunciado y se desconoce si la víctima sufrió heridas de consideración pero lo cierto es que quedó expuesta otra situación límite de la nocturnidad que no hace más que volver sobre la tragedia de Fernando Baez Sosa.

La moza, cuya identidad se mantiene en reserva, subió un video sobre lo ocurrido el último sábado por la noche en la zona de 172 entre 82 y 84 al término de una fiesta.

Con valentía, la chica filmó a los agresores para luego advertirles: "sepan que los estoy filmando, vienen de pegarle a un chico entre diez".

En su relato en las redes sociales la chica contó que "cuando nos íbamos vimos como cerca de 10 pibes golpeaban con piñas y patadas a un joven y en la otra esquina había otras 15 personas mirando sin hacer nada”, explicó.

También contó que quiso intervenir, llamar a la policía y que sintió impotencia ante la falta de ayuda.

“No podía hacer la que no pasaba nada e irme a mi casa sabiendo que ese chico podía ser otro Fernando, estaba desquiciada. Los 15 observadores me decían que no conocían a las personas, ¿qué tiene que ver?”, se preguntó.

Después de frenado el ataque en manada, siempre según el relato de la joven, los agresores se fueron del lugar pero más tarde regresaron en autos y motos.

“Todas esas personas volvían a pegarle al chico, pudimos junto con los dueños del salón protegerlo para que no pase nada. Por favor tomen conciencia, basta de violencia”, pidió.

La joven también criticó el accionar de la policía de Berisso dado que “pese a haberle contado el grado de violencia y que uno tenía una manopla hicieron oídos sordos”.

“Sin ir más lejos cuando llegamos a la Montevideo ese mismo grupo, los que se fueron caminando, se estaba peleando en la parada de micro con otros chicos. Policía no hagas que no viste nada”, señaló.