"No nos vamos a quedar de brazos cruzados" dicen en el campo ante la suba de retenciones

En la antesala de la reunión que mantendrá esta tarde el ministro de Agricultura Luis Basterra con las entidades de la Mesa de Enlace para confirmar la decisión de aumentar las retenciones a la soja, dirigentes del campo advirtieron en las últimas horas que los productores "no se quedarán de brazos cruzados" y afirmaron que si se concreta la medida habrá "movilizaciones, protestas, tractorazos y cese de comercialización" en el corto plazo.

Así lo señaló el diputado de la Coalición Cívica y dirigente agropecuario Luciano Bugallo, quien criticó fuerte la posible suba de los aranceles de exportación de soja y derivados de soja del 30 al 33 por ciento, como trascendió en los últimos días. "El Gobierno de Alberto Fernández vuelve a caer en el mismo y viejo error, por el cual ya pasó el kirchnerismo hace un tiempo atrás -dijo-. Cayó en la tentación de manotear guita fácil en el corto plazo, poniendo en riesgo a la producción en el mediano y largo plazo. Sobretodo, haciendo desaparecer a miles de pequeños y medianos productores, que no pueden soportar más tantos impuestos sobre sus espaldas; más del 70% de la producción se la lleva el Estado con poca o nada contraprestación".

En ese sentido, Bugallo recordó que "desde la llegada del kirchnerismo en 2003, en Argentina desaparecieron 80.000 productores rurales pyme".

Frente a este escenario, el legislador anticipó que "esta decisión no les va a ser gratuita", y que "el campo no se va a quedar de brazos cruzados". "En el corto plazo habrá movilizaciones, protestas, tractorazos, cese de comercialización, y no tengo dudas que ésto termina en desinversión, y el no pago de impuestos. No hay otra salida. Porque es el propio Estado el que te obliga a tomar ese camino".

"Es de estúpidos creer que podés exprimir eternamente a un mismo sector sin darle nada a cambio, es absurdo matar a la gallina de los huevos de oro. En vez de generar las condiciones para que el sector agropecuario invierta más plata, que se diversifique, duplique la producción y así poder aumentar la recaudación, no, esta gente elije el camino contrario, el del exterminio productivo. Este gobierno vive en una realidad paralela, recaudan y gastan como si fuéramos potencia mundial, pero somos un país subdesarrollado en el que ni los propios compatriotas están dispuestos a invertir acá, porque no hay confianza, no tenés reglas claras y tampoco sabes para dónde quiere ir el gobierno de turno. Las únicas y pocas señalas que dan, nos llevan a Venezuela y esto se sabe cómo termina", afirmó.

A partir de las 16:30, el ministro Basterra recibirá a las entidades de la Mesa de Enlace, que ya hicieron saber su fuerte malestar ante la medida ya decidida de aumentar las retenciones, que el gobierno anunciaría hoy al sector y que el presidente Alberto Fernández oficializaría en la Asamblea Legislativa del próximo domingo.

Ayer, el Gobierno decidió cerrar el registro para inscribir exportaciones de granos, conocido como declaraciones juradas de ventas al exterior, lo cual significa que es inminente la suba de las retenciones de la soja del 30 al 33 por ciento. Con esa medida, el gobierno podría recaudar entre 400 y 513 millones de dólares extras a lo obtenido por los derechos de exportación del principal cultivo del país.