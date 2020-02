Milito, sobre los cánticos por Bilardo: "Cuando no conseguís resultados, es normal que todo se cuestione"

El entrenador de Estudiantes, Gabriel Milito, habló en conferencia de prensa desde el predio de City Bell, luego de la práctica matutina del plantel con vistas al compromiso del domingo venidero ante Lanús.

El Pincha deberá recuperar fuera de casa, los puntos que no pudo cosechar en UNO contra Defensa y Justicia y River. Para eso, es un hecho que el entrenador meterá algunas variantes en el once inicial.

Claro que una de ellas será obligada ya que no podrá contar con Juan Fuentes y en su lugar se perfila Nazareno Colombo.

"No podemos contar con Juan Fuentes y veremos por quién lo reemplazamos", dijo al respecto y aseguró que Mura puede darle opciones: "Facu nos ofrece la posibilidad por izquierda o por derecha que le queda un poco más cómodo. Cualquiera de las dos posibilidades que nos ofrece pueden ser".

Pero la conferencia se basó en los cambios que suele realizar el entrenador antes de los partidos y que en estos últimos no le dio resultados: "Muchas veces tienen que ver con la alineación, con el resultado negativo se reclama el que no está. Sería bueno encontrar el equipo, pero buscamos resultados y funcionamiento. Los jugadores saben que hay una competencia interna y tomamos decisiones en función de lo que vemos conveniente", señaló.

"Cuando las cosas fluyen es mejor no tocar tanto, pero si no van bien hay que buscar soluciones. Y en eso se basa la tarea mía. Obviamente que hay lesiones,suspensiones, y los rivales juegan y hay que cambiar, pero todo tiene un fundamento", completó.

Asimismo, se hizo responsable del momento que hoy encuentra al León con dos derrotas al hilo: "Las decisiones son mías, y obviamente que escucho a la gente con la que trabajo. Soy muy respetuoso de las distintas opionioes y también de la tarea que hago y me voy a dormir tranquilo con eso. "No me gusta engañar a nadie. Hay verdades a veces que no se pueden contar, pero siempre intento ser lo más sincero posible. Me hago responsable de la situación y cuando lo digo es así. Yo elijo a los que juegan cada partido".

Respecto a los cánticos de la gente recordando a Bilardo, señaló que "yo pienso en el juego, en los jugadores, en lo que hicimos, en lo que está por venir. El fútbol es así, cuando no conseguís resultados es normal que todo se cuestione, es parte de mi trabajo. Intento poner mis energías en un equipo que consiga resultados y el mejor funcionamiento posible"

"Los primeros que queremos jugar bien somos nosotros, sostener un equipo, pero en el fútbol argentino a todos nos cuesta conseguir regularidad. Todos tuvimos rachas. No estamos alejados de lo que le pasa a todos, a excepción de Boca y River. Nos gustaría ser más regulares, pero está todo muy parejo", añadió.

En otro orden, ante la posibilidad de buscar en el chico Sarmiento, una alternativa de titularidad, confió que "con su frescura nos puede ayudar, queremos aprovecharlo al máximo. Podría hacerlo de inicio y habría que probar si mantiene 90 minutos con la energía con la que ingresa. Me gustaría darle más minutos para que se vaya sintiendo cómodo".