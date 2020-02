Sabella fue homenajeado por AFA y Conmebol

El ex DT de Estudiantes y del seleccionado argentino de fútbol, Alejandro Sabella, fue homenajeado hoy por los presidentes de la AFA y Conmebol, Claudio Tapia y Alejandro Domínguez, en el predio de Ezeiza.



"Estoy muy agradecido y emocionado. Agradecido por lo que recibí y emocionado porque me encuentro con tanta gente amiga, con la que convivimos, competimos, aprendimos mucho", dijo Sabella, escoltado por Tapia y Domínguez, en el salón dedicado al Futsal de la AFA, el mismo donde se produjo la famosa elección a presidente que finalizó igualada 38 a 38 en 2016.



"Estar acá me trae muchos recuerdos, es el hogar del fútbol argentino, es la meta de todos los chicos y chicas que patean una pelota", expresó el entrenador que alcanzó el subcampeonato en el Mundial Brasil 2014, muy emocionado, al borde de las lágrimas, con una plaqueta entre las manos.



De cara a dirigentes, entrenadores y ex jugadores, Sabella dedicó su premio a Julio Falcioni, presente en la sala, junto con Alfio Basile, otro de los concurrentes.



"Una vez me dieron el premio al mejor DT del año, estaba el señor Falcioni en la terna, y me acuerdo de él, porque cuando le dan el premio a una persona siempre habla de quienes están alrededor, pero nadie habla de sus adversarios, los que te ayudan a mejorar. Le agradecí en mis pensamientos", reveló el ex DT de Estudiantes La Plata.



Sabella también se dirigió a Basile: "Lo escuché sobre un partido cuando dijo 'va a ganar el que se levante mejor ese día' y creí que estaba loco. Con el tiempo, me di cuenta de que tenía razón".



"De chico estuve con 'Mostaza' (Reinaldo Merlo) en River, yo era más chico y cometí un pecado de juventud, de más grande cometí más pecados con la persona que era más grande que yo. Le pido perdón a Mostaza si me equivoqué siendo joven", dijo Sabella y quebró en llanto.



Sabella, quien volvió por primera vez al predio de la AFA desde su trabajo como entrenador entre 2011 y 2014, recibió la mención Licencia Pro Honorífica Para Entrenadores de manos de Domínguez.