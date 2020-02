La locura que Guardiola quiso hacer en el Bayern pero no se lo permitieron

El presidente del Consejo Directivo del Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, reveló que el entrenador español Josep Guardiola durante su etapa en el club bávaro quiso jugar con el arquero Manuel Neur como mediocampista, aunque no se lo permitieron.



"Lo recuerdo, la Bundesliga (torneo alemán) ya estaba decidida y Guardiola tuvo la idea de jugar un partido con Neuer en la zona media", dijo Rummenigge en declaraciones a la revista "51".



El delantero alemán subcampeón del mundo en México 1986 y campeón del mundo en Italia 1990 agregó: "Me resultó difícil convencer a Guardiola de que no lo hiciera porque si lo hubiera concretado hubiera podido interpretarse como una señal de arrogancia por nuestra parte".



No obstante, Rummenigge admitió que, pese ello, está convencido de que "Neuer hubiera hecho también un buen papel como mediocampista".



Neuer es considerado desde hace mucho como un arquero ofensivo que juega bien con los pies y a quien le gusta jugar fuera de su área como una especie de líbero con guantes.



Guardiola fue entrenador del Bayern entre 2013 y 2016, ganó tres veces consecutivas la Bundesliga, además de dos títulos de la Copa de Alemania, uno del Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa.