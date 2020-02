Estudiantes visita a Newell's en Rosario

Estudiantes visita a Newell's Old Boys en Rosario por la fecha 19 de la Superliga, en un partido entre dos equipos que atraviesan un buen momento y que se reforzaron muy bien en el último mercado de pases.



El encuentro se jugará a partir de las 19.45 en el estadio Marcelo Bielsa, de Newell's, será arbitrado por Diego Abal y televisado por la señal de cable TNT Sports.



El equipo rosarino tiene 29 puntos, viene de supera a San Lorenzo por 1-0 y contará con el debut como titular del delantero tucumano Sebastián Palacios, quien ingresó unos minutos ante el "Ciclón" el lunes último, mientras que recién la semana próxima contará con su más reciente refuerzo, Pablo Pérez, quien se desvinculó de Independiente y volverá al club que lo vio nacer.



Estudiantes, con 28 puntos, superó en la fecha pasada a Unión por 3-1 con dos goles del delantero Martín Cauteruccio, uno de sus refuerzos, y en Rosario tendrá nuevamente a Javier Mascherano, pero no todavía a Marcos Rojo, quien recién estará disponible para la semana próxima.



El DT del "Pincha" Gabriel Milito tiene recuperado al mediocampista Angel González, pero no decidió aún si será titular en Rosario.