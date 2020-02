Desobedeció una perimetral y usó un pitbull para evitar que su ex mujer fuera auxiliada

Un hombre de 37 años fue arrestado este domingo por la Policía, en Los Hornos, bajo cargos por mantener cautiva a su ex pareja en la casa donde también viven sus hijos -de 3 y 5 años- y utilizar su perro, un ejemplar marcho de la raza pitbull para repeler a un vecino que advirtió la situación e intentó rescatar a la mujer.



Según informó la Policía, la mujer y los nenes resultaron ilesos, pero el vecino que acudió en auxilio de esa familia sufrió una lesión en una de sus manos, producto de la mordedura del animal, que habría sido inducida por el ahora detenido, quien vive en el fondo del terreno de la casa donde se generó la tensión.



Según la fuente policial consultada por este diario, todo comenzó alrededor de las 4 de la mañana en inmediaciones de 70 entre 156 y 157, cuando el hombre, de nacionalidad paraguaya, habría transgredido la restricción perimetral de 30 metros con su ex pareja. No solo eso, entró a la casa por la fuerza, tras romper la puerta y generar una falla en la instalación eléctrica. Tenía un revólver en la mano y amenazó a la mujer, indicó la fuente.



En esa situación la mantuvo por un lapso de unas dos horas y media, hasta que un vecino advirtió el cuadro y salió en auxilio de la mujer. Pero cuando se acercó a la casa, el agresor respondió soltando al pitbull. El hombre intentó protegerse del animal con una mano, pero recibió una dentellada de las poderosas mandíbulas.



La fiereza del perro lo obligó a escapar, pero en ese momento la dueña de casa consiguió escapar hacia la calle y pedir auxilio a efectivos policiales que circulaban en un móvil.



Los policías salieron en búsqueda del apuntado, pero ya había escapado, tras pasar por su casa, a metros de la vivienda de la víctima. El arma que habría utilizado fue hallada en la misma propiedad, dentro de un vehículo VW Suran. Finalmente, el acusado fue arrestado en medio de un operativo policial, a pocas cuadras. Ahora, afronta delitos de desobediencia, privación ilegítima de la libertad y daños.