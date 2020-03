Kicillof: "No hay ninguna de las leyes que planteó Alberto que no tenga impacto en la Provincia"

El Gobernador de la provincia de Buenos Aires sostuvo este domingo a la salida del Congreso en donde el presidente dio inicio a la sesiones legislativas que Alberto nos ha dado una agenda de leyes para el gobierno nacional que no hay ninguna de las que planteó que no tenga impacto en la provincia de Buenos Aires, inclusive la cuestión judicial".

El mandatario bonaerense destacó que el discurso del presidente se habló de "una macroeconomía que baja las tasas de interés suspende, los aumentos tarifarios, que genera poder de ingreso los sectores más populares" y que estas medidas "favorecen a la provincia".

"Uno no es por ser la provincia más grande tiene un rol que menosprecia las demás jurisdicciones pero sí es cierto que si en la provincia de Buenos Aires no se reactiva el país no avanza" precisó en el contacto que mantuvo con la prensa a la salida del Congreso.

También se refirió a la cuestión tarifaria. "El día que asumí me encontré con que la gobernadora Vidal nos dejó un regalito a los bonaerenses que es que firmó un aumento de tarifas del 25% para el primero de enero. O sea que llegábamos y aumentaban las tarifas un 25%. No se podían pagar antes y es difícil pagarlos ahora. El tarifazo de Vidal lo frenamos el primer día porque era por decirlo así ultraactivo para el gobierno que viene"

La medida de suspender aumentos por un plazo de seis meses también fue abordada por Kicillof. Remarcó al respecto que "planteamos por 180 días la suspensión de todo aumento y la revisión del cuadro tarifario en la provincia de Buenos Aires y estamos en eso eso es hasta julio. Después se va a revisar que se hayan hecho las inversiones que los aumentos estén donde tengan que estar y que nadie se haya enriquecido a costa de la producción y el trabajo de las bonaerenses y los bonaerenses".

Con respecto a la reforma judicial anunciada por Alberto Fernández sostuvo que también tendrá impacto a nivel bonaerense. "No hay ninguna de las que planteó que no tenga impacto en la provincia de Buenos Aires, inclusive la cuestión judicial. Esas cosas que fueron tan nocivas en estos cuatro años de un gobierno que tenía una mesa judicial en donde decidía que causa avanzaba y que no para valerse de la justicia para la persecución política. Lo ha dicho el presidente no más uso de la justicia para perseguir dirigentes".

En el último tramo de la conferencia imporvisada que brindó sostuvo que los anuncios económicos de Alberto son "una batería de medidas algunas macroeconómicas de generar estabilidad pero también para abordar la cuestión de abuso en términos de fijación de precios. En la provincia de Buenos Aires esto es imprescindible".