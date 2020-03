A un año del accidente de Sergio Denis, ¿cómo está de salud?: habló su hermano

A un año del accidente que Sergio Denis padeció al inicio de un recital en el Teatro Mercedes Sosa, de San Miguel de Tucumán, y por el que permanece internado en una clínica de rehabilitación integral, su hermano Carlos Hoffman expresó que “continúa exactamente igual que en ese momento”, es decir que "sigue desconectado".



“Su físico está bien, él no necesita ayuda exterior para vivir pero su cerebro sigue desconectado del mundo real”, contó Hoffman, hermano del músico y cantante, en diálogo con Télam.



El hermano del artista que el lunes venidero cumplirá 71 años, expresó escueta pero firmemente que, desde aquella caída, la familia y allegados de Sergio Denis están “todos los días viviendo lo mismo”.



El mismo perfil bajísimo cultiva Federico, uno de los hijos de Denis, quien no utiliza su cuenta de Twitter desde el 17 de octubre de 2019, cuando fijó la noticia sobre la caída de a la fosa del escenario de una docente en el Cine Teatro de Catamarca pero la mujer resultó ilesa por la existencia de una red de seguridad.



La última publicación de @FedHoffmann incluye los hashtags #Sepodríahaberevitado y #SergioDenisvive.



El 11 de marzo de 2019 y mientras realizaba un show en el teatro Mercedes Sosa, Denis cayó más de dos metros al foso de orquesta de la sala mientras cantaba su hit de fines de la década del 60 “Te llamo para despedirme”, lo que le provocó un politraumatismo severo de tórax y cráneo, que lo tuvo en estado crítico y al borde de la muerte.



El cantante permaneció en la capital tucumana hasta el 13 de abril, cuando a bordo de un avión sanitario y luego de algunos días en que su estado de salud manifestó una leve mejoría, fue trasladado en un avión sanitario al sanatorio Los Arcos de la ciudad de Buenos Aires.



“Hoy se inicia una nueva etapa de su tratamiento”, señaló ese día su hermano Carlos, expresando la ilusión de una pronta recuperación de su estado de salud, mientras que su hijo, Federico, escribió también en Twitter el esperanzador mensaje: "No veo la hora de que pasen las horas. ¡Ahora más que nunca, Aguante".



Sin embargo hacia el 24 de abril y como fruto de un cuadro complejo, la dirección médica de Los Arcos señaló en un parte médico sobre el estado de Denis que “su compromiso neurológico es severo como consecuencia de un extenso daño estructural cerebral, como ha quedado de manifiesto por su condición clínica y los múltiples estudios realizados por un equipo multidisciplinario”.



El martes 7 de mayo el intérprete fue trasladado a la clínica Alcla, en la que estuvo internado el músico Gustavo Cerati tras su accidente infarto cerebral en Venezuela, en julio de 2010.



“Lo trasladaron al mediodía y lo importante es que, en principio, para ir ahí es que salió de terapia, eso es un paso. Ahora van a empezar las evaluaciones y en 48 o 72 horas los médicos nos dirán cuál es el panorama”, indicó ese día su hermano Carlos.



Nacido en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez como Héctor Omar Hoffman, descendiente de alemanes y fanático de Racing, Sergio Denis desarrolló 50 años de una exitosa carrera como cantante romántico, encadenando a lo largo del tiempo una serie de hits que lo encumbraron en la fama como “Cada vez que sale el sol”, “Un poco loco”, “Gigante, chiquito”, “La humanidad” y “Te quiero Argentina”.