El Presidente dijo que “con esto hay que ser inflexible”

Con los antecedentes recientes (el caso de Fernando Báez Sosa, la golpiza a la joven de 20 años en 4 y diagonal 80, entre otros) y el nivel de violencia que mostró, el ataque en el colectivo de la Línea Oeste, tuvo repercusión a nivel nacional. Al punto de que el propio presidente, Alberto Fernández, hizo mención al incidente.

El mandatario señaló que se trató de “una escena dantesca, creo que con eso hay ser inflexible y no se puede ser contemplativo”.

Fernández explicó que “hoy miraba un video (en mención a las imágenes que muestran la agresión y que habrían sido filmadas por un compinche del atacante) que se viralizó donde a un chico que está sentado le empiezan a pegar con el codo de la nada, es increíble como casi un divertimento”, dijo.

El Presidente analizó que “eso no es una persona que roba por necesidad, es un divertimento que mata, que lastima y hiere a toda una sociedad”.

En tanto, aseveró que lo que ocurrió en el crimen de Báez Sosa “ es imperdonable, la violencia en la juventud es tremenda”.

“ESTOY INDIGNADO”

Por su parte, Claudio, el padre del menor golpeado, le dijo a EL DIA ayer que se siente “indignado” por la situación. “Mi hijo se encuentra bien, pero muy dolorido y gracias a Dios lo podemos contar”, contó.

Según refirió, el hecho sucedió cuando el vehículo circulaba por 520 entre 161 y 169, aproximadamente.

“Eran entre 13 y 15 chicos, todos arriba del micro y el chofer no hizo nada, nunca. No sabemos quién es el chofer, no sabemos nada”, se quejó. En esa línea, aseguró que iniciarán acciones legales contra la empresa de transporte por considerar que el conductor “abandonó” a su hijo.

Asimismo, reclamó hablar con la fiscal del caso con el objetivo de acelerar el esclarecimiento de las responsabilidades en el ataque a su hijo.