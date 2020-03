Por la cuarentena, una web ofrece cine para adultos gratis a los italianos

Italia entró este miércoles en un "bloqueo total" de todas las actividades comerciales, sociales y políticas durante "un par de semanas", con la excepción de los servicios básicos, para intentar frenar la propagación masiva del coronavirus, según anunció el primer ministro Giuseppe Conte.

Pese al tenor de la medida, el jefe del gobierno aclaró que "no es necesario salir corriendo al supermercado a hacer compras" y que, "si todos respetan estas reglas, el país saldrá antes de la emergencia".

Casi 830 personas ya han muerto y los contagiados ya están cerca de los 12.500, según los datos de Protección Civil. Además, esta semana, la propagación en el territorio italiano alcanzó niveles inéditos para este virus.

En este marco, y ante la cuarentena, la plataforma de streaming Pornhub decidió aportar una forma de pasar el tiempo. Según anunció la empresa, los italianos tendrán a disposición gratis el servicio premium hasta el próximo 3 de abril.

Pornhub is donating its March proceeds from Modelhub to support Italy during this unfortunate time (model earnings will remain untouched). Italy will also have free access to Pornhub Premium throughout the month. Forza Italia, we love you! 🧡 pic.twitter.com/DD0nYDyrJ4