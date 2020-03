En medio de la pandemia, la hija de un médico hace una profunda reflexión

La historia de Eva Mollo y su padre se volvió en viral en las últimas horas. La joven invitó a las personas a reflexionar sobre los profesionales médicos que están ocupándose de combatir la pandemia de coronavirus.

"Como sabéis, mi padre es médico. Lleva varios días d guardias y turnos extra. Hay gente que sigue yendo al centro de salud con síntomas en vez de llamar por teléfono y esperar", comenzó su relato Eva.

Y siguió: "Nos ha llamado saliente de guardia y nos pidió que le montemos una cama en el garaje. Quiere estar el menor tiempo posible cerca de nosotras y compartir pocos espacios mientras esto dure. Porque aún no se sabe si alguno de los 8 posibles casos que ha atendido esta noche es positivo, y necesita descansar. Y prefiere descansar en el garaje que ponernos en peligro".

En ese sentido, la mujer reflexionó: “Nos protege. Pero a él, ¿quién lo protege? Si los de hoy son negativos, ¿los de mañana lo serán también? Si entre los de hoy hay positivos: otro médico en cuarentena, otro sanitario menos”.

“Así que por favor: si tienes síntomas, NO acudas a urgencias. Llama a los teléfonos habilitados. Y no salgas de casa. Si no tienes síntomas, sé responsable. Evita aglomeraciones, ocio innecesario, viajes y visitas a personas de riesgo. Haz todo lo que esté en tu mano para frenar la curva”, pidió en su mensaje.

Y cerró: “Si mi padre con 60 años y una media de 64 horas trabajadas en 5 días es capaz de llegar a casa y dormir aislado mientras esto dure, tú eres capaz de dejar de ir al cine, de reunirte en bares o de lavarte las manos tres veces al día”.