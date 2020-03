En La Plata ya salen a la calle con barbijo: conseguirlos en farmacias es casi imposible

La declaración a nivel de pandemia del coronavirus hizo tronar el alerta a nivel mundial. En este marco, la postal de ciudadanos haciendo uso del barbijo en la vía pública, que hasta hace poco era exclusiva de algunas regiones de China, comenzó a replicarse en distintas latitudes del planeta y La Plata no era la excepción.

Tal es así que en los entre ayer y hoy creció notoriamente en nuestra ciudad la cantidad de vecinos que salieron a la calle haciendo uso de este elemento de bioseguridad con finalidad de prevenirse del contagio de covid 19. Las colas de los bancos, los cajeros y hasta algunas veredas céntricas eran algunos de los lugares donde podía verse a vecinos con barbijos.

Paralelamente, desde las farmacias advirtieron por un faltante de barbijos desde hace por lo menos diez días. Desde un comercio del rubro ubicado en Barrio Norte afirmaron que "no tenemos barbijos desde hace ya diez días y las droguerías no están entregando". Pero en pleno furor por el coronavirus los clientes también arrasaron con el alcohol en gel, mientras que el alcohol líquido lo venden por fracciones para evitar el desabastecimiento. "Tratamos de racionalizar", contaron.

Según confiaron desde el negocio, cuando comenzó la preocupación por el coronavirus semanas atrás algunos clientes "se acercaban y se llevaban de a 50 ó 60 barbijo", pero que después tuvieron que racinalizar el expendio: "Hemos bajado a 15, luego a 5, y así hasta que nos quedamos sin barbijos", explicaron.

Acerca del faltante de barbijo adujeron que uno de los problemas es la gran demanda y otro la exportacón. "Un proveedor nos dijo que se vendió en un día lo que se entrega en un mes, pero además está el tema de la venta a otros países, que seguro deben manejar otros precios", amplió.

"Asimismo aseguró que hasta hace dos semanas el producto "promediaba un valor de 10 pesos, pero que ahora quientes todavía tienen en stock lo venden a 50 ó 60 pesos".

Matías Hernández, vecino platense que se comunicó a la redacción de EL DIA, dijo que "barbijos no consigo y en la casa donde compré guantes me dijeron que no se consiguen acá porque se están exportado, cobrando a valor dólar".

También contó su magra experiencia a la hora de comprar los guantes descartables: "llamé a las 9.05 a una casa que provee ortopedia, me dieron el precio de la caja de 100 unidades. Cuando fui a las 10 me la aumentaron 50 pesos".

"Estamos viviendo una cosa terrible", sostuvo Hernández, y agregó que "se aprovechan de la situación porque aplican valores que no tienen que aplicar. Que alguien ponga un freno y hagan inspecciones. Ahora necesitamos tener barbijos y protección".

Cabe recordar que la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) “desaconsejan el uso de barbijo a la población para la prevención del (coronavirus) 2019-nCoV”.

En un comunicado los expertos sostienen “los virus respiratorios, incluyendo el 2019-nCoV, no se encuentran suspendidos en el aire. Es necesario que una persona infectada con dicho virus lo elimine a través de sus secreciones, y solo estarán expuestos quienes se encuentren a corta distancia”.

“El principal motivo por el que se desaconseja el uso del barbijo es que la misma (enfermedad) no tiene indicación alguna. El barbijo es un sistema de barrera que va a evitar un contagio cuando existe una enfermedad respiratoria transmisible. El uso de barbijo es mucho más importante de lo que la gente cree”, explicó a la prensa Ricardo Teijeiro, médico infectólogo miembro de la Sociedad Argentina de Infectología.



Protocolo de atención a grupos de riesgo en farmacias

Este martes se conoció que las farmacias adoptaron un protocolo de atención a grupos de riesgo a los fines de evitar el contagio del COVID-19.

Según se informó, las farmacias agrupadas en la Asociación de Propietarios de Farmacias de la República Argentina (ASOFAR) atenderá a partir de mañana entre las 8 y 9.30 a las personas que integran los grupos considerados de riesgo, entre ellos, las mujeres embarazadas y los mayores de 60 años.

ASOFAR nuclea a mas de 2000 farmacias de todo el país, y concentra alrededor de un tercio de la facturación del sector en la zona del AMBA y mas de un diez por ciento a nivel federal. Para los empleados de cada uno de los comercios, se emitió un protocolo en sintonía con las recomendaciones hechas por la Organización Mundial de la Salud y el gobierno nacional.

Por su parte, el presidente de la entidad, Norberto Mañas, se encuentra recluído en cuarentena desde el último jueves, luego de su regreso por Europa. "Tomé la decisión antes de que sea obligatorio porque estoy convencido de que debemos cuidarnos para poder cuidar al otro. Lo mas duro es no tener contacto con mis hijos, de 11 y 16 años, a quienes no veo desde mi vuelta, ya que están en casa de amigos", reconoció.

Y contó el miedo que que advirtió en los madrileños a medida que la pandemia comenzaba a hacer estragos en España. "Hasta hace una semana, se veía a la gente caminar por las calles sin grandes temores y a muy pocos con barbijos. Pero ya con el correr de los dias, cada vez eran menos los peatones que circulaban por la ciudad, la mayoría de ellos esta vez con barbijos, y se veía transitar a una enorme cantidad de autos en el centro, lo que es poco común en las capitales europeas. Fue algo shokeante, que espero se revierta en el corto plazo", cerró.