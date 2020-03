Los mensajes de Antonela Roccuzzo sobre la cuarentena por el coronavirus

Ha recibido los mejores comentarios la actitud asumida por Antonela Roccuzzo con una serie de mensajes enviados a través de las redes sociales frente a la crisis que vive el mundo por la pandemia.

La esposa de Lio Messi también publicó una serie de imágenes en su cuenta de Instagram para generar una mayor concientización sobre el tema.

Al respecto, #nosquedamosencasa, fue el hashtag que utilizó la rosarina días atrás para unirse a la cuarentena.

Junto a la publicación, que tuvo más de un millón de likes, eligió la foto de su hijo más pequeño, Ciro, recostado sobre Hulk, el perro de la familia. Los más de 4 mil comentarios destacaron la actitud de Anto, quien este lunes publicó varias stories.

También señalaba Antonela Roccuzzo; "Es aislamiento, NO VACACIONES. No bar, no visitas, no cumpleaños, no entrenamientos, no aglomeraciones, no viajes, no fiestas, no reuniones, no parques, no cines. Cumplí con el distanciamiento social, Protegete y a tus seres queridos!".