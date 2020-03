VIDEO: El "Kun" Agüero se sumó a la campaña con recomendaciones sobre higiene

Sergio Agüero, goleador argentino del Manchester City en la Premier League, formuló recomendaciones a la hora de lavarse las manos e higienizarse para combatir a la pandemia COVID-19, a través de sus cuentas en las redes sociales.

El delantero del seleccionado argentino subió un video a su cuenta de Instagram donde muestra cómo deben lavarse las manos de manera correcta, en momentos en que Inglaterra aumentó los controles por el coronavirus.

It's time to be responsible and to care about each other – everyone should follow the advice of public health services, and stay at home for the wellbeing of all of us. pic.twitter.com/Z9ByA6VYul