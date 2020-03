Estudiantes de Río Cuarto ganó y saltó a la punta

Con un gol del paraguayo Javier Ferreira, a los 19 minutos de la primera parte, Estudiantes de Río Cuarto se impuso como local a Atlanta 1 a 0. Con esta victoria, el conjunto cordobés saltó a la punta de la Zona A de la Primera Nacional.

En otro de los partidos del mismo grupo se registraron los siguientes resultados: Brown de Puerto Madryn 1, Platense 1; Estudiantes de Buenos Aires 2, Barracas Central 0; San Martín de San Juan 3, Agropecuario 2 y Mitre de Santiago del Estero 0, Ferro 1. Esta tarde, desde las 17, se medirán Nueva Chicago e Independiente Rivadavia. Por la Zona B: Gimnasia de Mendoza 3, Villa Dálmine 1. Hoy juegan: Riestra vs San Martín de Tucumán (17:00), Quilmes vs Rafaela (20:00) y Sarmiento de Junín vs Almagro (21:10).