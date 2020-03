Controles para constatar que se encuentren cerrados bares y boliches bonaerenses

Fuertes controles pudieron verse en la noche de la Provincia de Buenos Aires llevados a cabo por el Registro Provincial de Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) y el Registro Público de Controladores de Admisión y Permanencia (RECAP), dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia a cargo del Ministro Sergio Berni. Se realizó un fuerte desembarco de patrullas y oficiales recorriendo las localidades bonaerenses supervisando el efectivo cierre de locales no habilitados para ejercer su función según lo estipula el Decreto Presidencial de aislamiento obligatorio hasta 31 de marzo por Coronavirus (COVID-19).

El Director Provincial a cargo, Marcelo Montero, dijo a EL DIA: "Los controles para impedir irregularidades no tendrán descanso, toda la ciudadanía tenemos que tomar conciencia de la situación por la que estamos atravesando, es uno de los momentos más duros a nivel mundial, y en particular en nuestra región. Nuestro Ministro Sergio Berni está al frente de la seguridad de los Bonaerenses y eso en particular me da tranquilidad, es un funcionario con amplia experiencia en esa materia".