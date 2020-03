Sin piedad: asaltaron a una enfermera de Berisso en plena cuarentena

En las últimas noches, en las principales ciudades del país, muchísima gente se sumó desde los balcones a brindarles un sentido aplauso de varios minutos dedicado a los trabajadores de salud por la labor que están cumpliendo en este momento tan particular por la pandemia del coronavirus que se cobró miles de víctimas fatales en todo el mundo.

En este contexto tan sensible, poco le importó a un delincuente que esta tarde asaltó a una enfermera en Berisso. Sucedió esta tarde, a plena luz del día.

La víctima, Carla Espinoza (44) habló con este diario y relató lo sucedido. "Eran cerca de las 16:30, yo iba en bicicleta y había circulado unas cuatro cuadras desde mi casa. Al llegar a la esquina de 18 y 165 un joven -de unos 20 años- que también venía en bicicleta me cruzó y me tomó del brazo. Me amenazó y me dijo que no grite".

La mujer detalló que "me quitó un bolso pequeño de mano donde tenía mis elementos de trabajo. Había un tensiómetro (para tomar la prensión), un saturómetro (medir las pulsaciones) y un termómetro digital".

Entre lágrimas, Carla dijo que "me arrebató el trabajo de la salud. No se mañana como haré para seguir trabajando. Yo presto servicios para dos empresas de salud, pero a mí me pagan por cada visita que hago. Y mañana no puedo realizar mi tarea".

"Me cortaron las manos para poder seguir trabajando, el siento mucha impotencia y mucho más en este momento tan sensible para los que cumplimos labores en la salud", agregó muy angustiada.

Por último resaltó que hizo la denuncia en la Comisaría Primera de Berisso. "Me atendieron bien, pero hasta ahora no pudieron localizar nada".