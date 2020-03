“Creo que Scola va a seguir”

Confirmada la postergación de los Juegos Olímpicos, distintos atletas han brindado su punto de vista. Sin embargo en el básquet se abre un gran interrogante que gira en torno a la continuidad o no de Luis Scola, el gran capitán, próximo a cumplir 40 años.

Ante esta situación, Gabriel Fernández, integrante de la Generación Dorada que supo subirse a los más alto en Atenas 2004 junto a Scola y compañía, le explicó a este matutino: “Ahora está en un período de descanso. Calculo que retomando energías como todos. Me parece que esto le va a servir como recarga de energía como para seguir”.

Seguidamente, el también internó, avisó: “Igual no me atrevo ni a preguntarle si va a hacerlo o no. Pero me parece que va a jugar un año más”, reconoció.

“Creo que este parate le va a venir bien a él, que es un tipo inteligente, como para desinflamar todo y empezar a hacer los ejercicios de mantenimiento y de fortalecimiento de músculos para retomar con más fuerzas. Eso me parece lo más probable conociendo la cabeza de un deportista de alto rendimiento como es Luis”, explicó. “Pero también está la posibilidad de que diga: “me había puesto este tiempo”, y que él lo suspenda. Las dos cosas son válidas. Ha dado muchísimo a este deporte, así que tiene los dos caminos”, manifestó el hoy DT de Temperley.

Por último, Fernández se refirió a la postergación de JJOO.

“Me parece totalmente lógico. Hay que tomar conciencia de que estamos en una situación de guerra contra un virus. Creo que los deportistas no se están pudiendo entrenar para una olimpiada, pero hoy eso pasa a ser secundario”, concluyó.