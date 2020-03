Se juntaron a tomar cerveza en la puerta de su casa y no pudo denunciarlos

Andrea es una vecina del barrio San Carlos que vivió un momento incómodo. El miércoles por la noche estaba dentro de su casa, por la zona de 38 y 137, cuando un grupo de jóvenes se reunió en la puerta a tomar cerveza, cantar y hacer bullicio. ¿Es posible en época de cuarentena? Claro que no.

Entonces, según su relato, intentó comunicarse con las líneas que la Comuna puso a disposición para denunciar a quienes violen la cuarentena. "Ninguno de los teléfonos habilitados, ya sea para denuncias de personas violando la cuarentena 134, como así también el 107 y 148 de emergencias, no responden. Ni siquiera en el 911 me dieron bolilla. Desde la mañana y hasta ahora no puedo comunicarme", denunció ante El Día.

Y agregó lo más alarmante de todo: "Me amenazaron con tomar represalias si los llegaba a denunciar".

"Están todos los días levantando motos, ahora que deben estar para controlar la cuarentena no están ni responden", continuó.

"Quienes hacemos la cuarentena y cumplimos con el DNU emitido por el gobierno, merecemos protección y garantías para permanecer seguros en nuestros hogares", finalizó.