Por consejos del virus: Moria y Feinmann, en un feroz cruce en las redes sociales

La estadía en el hogar está generando que los famosos se aboquen, más que de costumbre, a las redes sociales, generando contenidos de todo tipo.

Otro de los hábitos que no han perdido en estos días es el de enfrentarse con alguna otra personalidad que no concuerde con sus ideales.

Este fue el caso de Moria Casán y Eduardo Feinmann que no pudieron contenerse y se lanzaron algún que otro dardo.

La cosa comenzó cuando el conductor de A24 y Radio Rivadavia se indignó por los consejos que La One transmitió, en base a las palabras de su Doctor: Rubén Mühlberger.

“La Dra. Moria nos presenta a su gurú y la cura para el coronavirus. Dos delincuentes. Esas cosas no se hacen. No se puede lucrar con este drama”, escribió Edu en Twitter, ya que el profesional fue acusado (y será denunciado ante la Justicia en los próximos días) de ofrecer antivirales contra el COVID-19.

Esto, claro, tuvo inmediata respuesta de la ex vedette, quien, desde su casa y con su lengua karateca modo virtual, le dedicó su mensaje a las “lacras de la moralina” -como ella los denominó- y claramente su escrito se refería a Feinmann.

“Le aclaro al enano fascista que no soy doctora y que una persona con su ética que a mí me llame delincuente, me honra. Siga metiéndose conmigo y con mi hija, que apenas pase esta pandemia de la cual usted hace un marketing berreta (me lo han comentado porque no lo veo), seguramente me lo cruzaré en América TV y agachará su cabeza o saludará de acuerdo a su tránsito intestinal. ¿Qué prefiere? ¿Enano flatulento o enano fascista? No encuentro otra manera de referirme a usted. Con todo respeto una dama que soy yo. Se cree un gran periodista y es un oportunista de cuarta”, comenzó la morocha su catarata de tuits rabiosos contra el polémico periodista.

Casán, además de responderle a Feinmann por sus palabras hacia su figura y la de su médico, aprovechó para recordarle las veces que el “enano fascista” -como lo caratuló- se metió con su hija Sofía Gala Castiglione, quien hace poco tiempo advirtió que le iniciaría acciones legales por sus dichos.

Cuando uno se imaginaba terrible contraataque por parte de Feinmann, él optó por cortar un poco con la polémica y simplemente escribió: “Me halaga esta señora. Le mando un beso”, pareciendo dejar sin opción de respuesta a La One.

Pero no porque Moria, claro, tenía algo para contestar, como para tener la última palabra.

Compartiendo el tuit del periodista (“Me halaga…”), la conductora aseguró: “Me divierte su personaje! Me da extra de las películas de OLMEDO PORCEL MORIA de los 80! Le mando muchos besos”.

UN HASTA LUEGO

Son días especiales los que, como la mayoría de los argentinos, está viviendo Moria. La semana pasada, por ser mayor de 60 años, decidió autoaislarse y, desde su casa, llevó adelante “Incorrectas”, aunque la aventura virtual duró poco porque, el jueves, anunció que el ciclo, hasta que toda esta situación pase, iba a salir del aire.

“Le quiero decir a todas las Incorrectas que no se pongan tristes porque esto es para un bien para todas. Pero hoy va a hacer el penúltimo programa de Incorrectas. ¿Saben por qué? Por las razones que estamos viviendo”, anunció Moria, y agregó: “Esto tampoco es una despedida, es un stand by. Y tampoco quiero que Incorrectas pierda su esencia”.

En su lugar, América sacó de la galera “Fantino a la tarde”, hasta nuevo aviso.