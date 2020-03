La "presentación turística" de vecinos de Verónica para evitar visitas : "Es aburrida, te corre la llorona y te mordemos"

Vecinos de la localidad de Verónica se juntaron para evitar que circulen turistas por la zona y lejos de apelar a la fuerza de choque intentando cerrar los accesos y pasos decidieron hacer viral un mensaje realizando una "presentación turística" del lugar contando los "atractivos" que tiene obviamente apelando a la ironía.

"Si no conoce VERÓNICA siga de largo...no se pierde nada, es una ciudad aburrida, no hay luz, ni gas, tomamos agua de pozo. Las calles son todas de tierra y andamos en carreta...hay un solo almacén , está a 3 km y solo venden arroz y huevo", cuenta una parte de la gacetilla turística que se confeccionó junto con todo Punta Indio y que se viralizó por Whatsapp y redes sociales"

Pero la "propuesta" no termina ahí: "Sus habitantes nos bañamos poco porque siempre hace un frío de cagarse asi que el olor a cul# en el aire abunda. En el día te pican toda clase de alimañas y en la noche te corre la llorona y el chancho con cadena"

"Hay una sola tele en el pueblo en la vidriera de un negocio y solo pasan cadena nacional. No hay radios, no hay plazas, no hay parques.. no hay gente buena onda, todos somos uraños, salvajes Y MORDEMOS. Y si se nos da la oportunidad te gorreamos. Asi que si viene por RUTA 36...Ruta 11...SIGA DE LARGO Y NO PARE HASTA LLEGAR A SU CASA. EN NUESTRA CIUDAD NO SON BIENVENIDOS HASTA QUE TODO ESTO PASE"

Laura Civitarese fue una de las impulsaras de la iniciativa y le contó a este medio que "Punta Indio tiene 11 mil personas y este mensaje se hizo viral para que no venga gente en este momento".