Ellos se quedan en casa y desde Europa concientizan sobre la delicada situación

El rugby de nuestra ciudad es generadora de importantes valores que nutren a su medida, los distintos seleccionados regionales, provinciales y nacionales. Pero también el rugby platense, le aporta calidad a los distintos torneos europeos, justamente Europa, donde están los países hoy por hoy, muy pero muy afectados por la Pandemia mundial de Coronavirus.

Y allí están por ejemplo, tres jugadores de rugby de nuestra ciudad: Guillermo Lawrie (ex San Luis), Martín Fontán (ex La Plata RC) y el Flaco Mariano Galarza (ex jugador de Los Pumas y Universitario). La charla es cruda con los tres y en el intercambio de información, por más que todo hoy esté “cerca” genera empatía. La misma que se necesita en estos momentos para que todos podamos y sepamos cómo pasar este momento que nos toca vivir en la línea histórica de la Humanidad. Parece una película de ciencia ficción de Hollywood, pero no lo es. Es sencillamente la vida real. Tan simple como eso. Y en estos momentos cualquier lazo comunicacional que se establece, “cotiza en oro”.

El que inició la ronda fue el ex primera línea del club San Luis, Guillermo Lawrie, hoy jugando profesionalmente en el rugby español, más precisamente en la ciudad de Santander: en el club Independiente de aquella ciudad enclavada en el corazón de la Cantabria ibérica. Y “Willy”, que es como lo conocen todos en el azulgrana de La Cumbre relató: “Acá estamos en cuarentena total, comparto departamento con un compañero que es también argentino (el cordobés Coco Roldán, de La Tablada RC) y cómo podemos la vamos llevando. La verdad es realmente preocupante, desde el club nos han dado todo el apoyo pero sinceramente, es difícil. Pero no queda otra que hacer caso y quedarse en la casa”.

A lo que agregó: “Desde septiembre que estoy acá y después de siete días en cuarentena, no se puede ir ni a la esquina, solamente se puede ir a la farmacia o al supermercado; de entrada fue medio problemático hasta que la gente lo entendió, empezaron a aplicar multas económicas muy fuertes y entre la cantidad de infectados y muertos que hubo, finalmente se tomó conciencia de que esto es muy peligroso y letal. Ahora después del sacudón de entrada, es como que se acomodaron las cosas. El club nos ha dado permiso para volver a la Argentina, pero bueno, ahora tenemos que ver de qué forma lo podemos llegar a hacer, porque las noticias que nos llegan desde allá, es que se cerraron todas las fronteras y las Aerolíneas no trabajan todas de la misma forma. En fin, desde acá solo queda transmitir tranquilidad a los amigos y los conocidos, porque nos estamos cuidando”, comentó por último el rugbier platense.

EN FRANCIA TAMBIÉN

Desde la Bayona, en la porción francesa del país vasco, Mariano Galarza, el ex jugador de Universitario y mundialista con Los Pumas en 2011 y 2015 dijo: “No podemos salir de nuestras casa, solo se puede salir en casos de necesidad de alimentos o medicamentos. Solamente se puede hacer igual que en la Argentina. Se puede salir con un permiso especial para entrenar que te da el gobierno, pero en mi club nos dieron planes de entrenamiento y alimentación para poder realizarlos en los domicilios particulares de cada uno. El rugby está suspendido, al menos por un mes, después de eso, no se sabe. Mi familia está en Argentina y estoy respetando lo que dispuso el gobierno francés, ahora evaluamos, si mi mujer y mis hijas si se vienen para acá o no; todo lo que se haga en Argentina tiene que ser mirando a lo que pasa en Europa y aprendiendo de la experiencia europea. Cuando te dicen “Quedáte en tu casa”, hay que hacerlo. Es lo único que para esto”.

A lo que el hombre nacido en 25 de Mayo, pero que fue adoptado por las Panteras Negras de Gonnet añadió: “Acá, desde que habló Macrón, todo literalmente se detuvo. Antes de eso, no pasaba nada, pero después que el Presidente francés hablara se suspendió toda la actividad deportiva, se cerraron los colegios, las universidades, los restaurantes, los boliches… en resumen toda Francia, como nunca, se detuvo. Y era lo que había que hacer, miramos lo que pasa en Italia o en España y no lo podemos creer”, analizó. A lo que el segunda línea formado en Universitario además explayó: “Es muy triste todo y la gente, como debía, se guardó en la casa. En esta zona del país hay muy pocos casos, solamente en el norte de Francia se registran muchos contagios. Pero estamos cerca de España y eso prende todas las alertas, aunque da la impresión que las medidas que se tomaron acá, están bien tomadas. Hasta el 15 de abril no tenemos noticias de cualquier actividad, no se puede ir a entrenar, pero físicamente tenemos que estar listos por si llegan a cambiar las condiciones. El tema principal es el del Coronavirus, pero en general estamos tranquilos porque vemos que se está actuando bien. Estoy en permanente contacto con la gente de la U, es momento para estar en casa, ser muy responsable, cuidar a los más grandes, hay que ocuparse y no volvernos locos, mantener la calma, con eso todo va a ir bien. Tenemos que estar tranquilos”, finalizó el ex jugador de Universitario y del seleccionado nacional de rugby.

EN ITALIA PASA LO MISMO

En la ciudad de Peruggia, ubicada en el centro de la península itálica está Martín Fontán el talentoso primera línea que surgió de La Plata Rugby y llevó sus aptitudes a la Liga Italiana, con la misma temática, el jugador nacido en nuestra ciudad comentó: “La verdad, es muy complicado lo que nos toca pasar, nos acostumbramos a escuchar malas noticias en todo momento y no queda otra que meterle onda, es así nomás. En lo personal estoy tranquilo, conmigo vive un compañero que es de Tucumán y tratamos de estar lo mejor posible, cumpliendo con lo que dispusieron las autoridades. La idea es ser consciente de que esto es muy peligroso, por eso hay que ser muy responsable en lo que te toque hacer”, explicó a la distancia.

Fontán además aseguró que: “Lo fundamental es no volvernos locos y al que esté afectado por el encierro, ayudarlo de alguna forma, realmente no queda otra. Aquí en Peruggia, que es la región de Umbria, vivo en una ciudad de 100.000 habitantes, que es muy linda y tengo contrato hasta fines de abril, pero si todo sigue así, porque literalmente el país está parado, no sé si me terminaré volviendo a La Plata; es medio una incertidumbre como seguirá todo; de la región más afectada, estamos medianamente lejos. Hay afectados, pero no hay tantos. El gran problema es en el Norte de Italia, acá estamos en el medio. Mucha gente está preocupada allá por mí, pero que se queden tranquilos que acá estamos cuidándonos y haciendo caso a lo que nos dicen. En la Argentina está muy bien que se haya suspendido todo”, finalizó.

Mientras la pandemia avanza a paso sostenido y se multiplica en cada país del mundo, hay deportistas platenses en Europa haciéndole el aguante a la situación metiéndole la mejor de las ondas. Algo que se necesitará muchísimo, porque la situación amenaza a prolongarse en el tiempo y a cada momento es necesario actualizarse, primero para estar bien informado y después para ver de qué forma se le hace frente a este momento histórico de nuestra sociedad y la forma de vida tal como la conocemos.

Por lo pronto, tal como le contaron a EL DÍA, cumplen a rajatabla con las recomendaciones de quedarse en casa y, al mismo tiempo, se las ingenian para completar las las rutinas de entrenamiento físico.