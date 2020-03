Mensaje de concientización de Carlos Bianchi

Carlos Bianchi, el entrenador más exitoso en la historia de Boca, también se sumó a la movida #Quedateencasa, en el marco de la cuarentena preventiva y obligatoria que se viene cumpliendo en todo el país, por expreso pedido del Gobierno nacional, para controlar el avance del coronavirus.

A través de su cuenta twitter, que fue reproducida por la @12twittera o otros varios sitios de Boca, el Virrey envió en las últimas horas un mensaje de “concientización” (tiene una duración de 18 segundos) a la sociedad en general sobre esta crisis sanitaria que nos compete a todosnsigo un.

“Están haciendo una cuarentena como tiene que ser. No están haciendo nada extraordinario: se están cuidando la salud. Creo que lo más importante que tenemos nosotros, es una riqueza que descubrimos el día que ya no la tenemos: la salud”. Bianchi no es la única personalidad del fútbol argentino que aprovechó las redes sociales para transmitir un mensaje de “concientización”, sino que hubo otros varios hombres vinculados al fútbol en nuestro país que salieron a “bancar” esta movida general que tiende a tomar precauciones sobre el coronavirus, la pandemia que viene haciendo estragos en todo el mundo.

