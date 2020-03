Muchos platenses no entendieron nada: otra vez las calles llenas de gente

En medio del clima de preocupación, incertidumbre y zozobra que vive el mundo por el aumento del número de contagiados y de víctimas mortales de COVID19, muchos vecinos de la Región continúan desarrollando toda una serie de actividades con las que violan la cuarentena preventiva y obligatoria decretada por el presidente de la Nación para controlar el avance de la pandemia de coronavirus, poniendo de este modo en riesgo su salud y la de todos los platenses.

Esta enfermedad que ya se ha cobrado la vida de casi 30 mil personas en todo el mundo y ha infectado a más de 600 mil ha comenzado a manifestarse en nuestra ciudad con la confirmación de tres casos de personas infectadas con el COVID19. Pese a ello, esta mañana se podían observar en distintos puntos de la ciudad gente caminando en pareja, largas colas en despensas, supermercados y carnicerías y filas interminables en cajeros automáticos.

También en las plazas se pude ver a grupos de chicos y jóvenes jugando, o parejas sentadas en los bancos "disfrutando" al aire libre.

Desde el gobierno a diario señalan que si bien la policía lleva a cabo controles en sectores claves de tráfico e incluso ha procedido a la detención de miles de personas que no han podido justificar su presencia en la vía pública, se requiere un mayor compromiso de la sociedad para que la enfermedad no se desarrolle en forma exponencial y de este modo no desborden los centros de salud.

En nuestra ciudad, los controlen escasean dentro del casco urbano y los barrios de la periferia, y sólo quedaron circunscritos a los accesos. En este marco, cientos de vecinos han enviado a eldia.com denuncias a través del Whatsapp (+5492214779896) para dar cuenta del panorama que vivía en sus barrios y para expresar su preocupación por un contagio masivo del COVID19 que en nuestro país ya se cobró 17 vidas hasta el momento.

Carolina, una vecina de Parque Alberti, se comunicó con este diario para expresar su indignación por el fuerte caudal de autos que ve pasar en las inmediaciones de su casa y destacó que el hecho de haber conocido los casos de infectados en La Plata parece haber generado un efecto inverso en la gente.

"Parece mentira pero desde que se conoció el primer caso en La Plata aumentó la cantidad de autos y gente en la calle. Desde mi casa, ubicada en la zona de 26 y 38, veo todos los días las esquinas repletas de autos esperando la luz verde del semáforo", sostuvo.

Remarcó además que desde que se pusieron en marcha los controles en los accesos a la Ciudad, prácticamente no se ven patrulleros haciendo rondas por la zona.

María, una vecina de Los Hornos, contó que, desde temprano, en la zona de 60 y 145 se está viendo un fuerte movimiento de personas que transitan aparentemente hacia un supermercado que se encuentra la zona.

En tanto, un lector del diario el día que se dedica al transporte de alimentos precisó que desde plaza España hasta calle 72 nadie respeta la cuarentena. "Los autos circulan como si fuera un día normal y la gente camina como si nada" indicó este repartidor que recorre una gran cantidad de calles de nuestra ciudad.

Desde el barrio San Juan de Dios volvieron a comunicarse con este diario para manifestar su preocupación por "una zona liberada".

También llegaban reportes de la zona de 122 y 66. Una vecina que vive en la zona dijo que "este sector es un hormiguero" y deslizó que "como está en el límite entre La Plata y Berisso, nadie controla". Pidió a la gente que "tome más conciencia ya que estamos ante una situación muy grave".

En tanto un comerciante de este sector destacó que "no puede creer que haya gente que viene a comprar todos los días" y que "existen personas que ir a comprar cosas que no son para nada esenciales cómo papas fritas".

Un vecino de Gonnet precisó a este diario que esta mañana cuando se dirigía al casco urbano para cumplir con sus labores se encontró con todo tipo de situaciones que ponen en riesgo la salud de los platenses. "En el Norte (el micro) en el que me trasladé vi gente jubilada, madres con hijos tocando las barandas y los asientos, parejas charlando, todo sin ningún reparo. Parece que nadie ha tomado conciencia de lo que en realidad sucede" destacó.

En tanto, una vecina del centro llamó al diario, 4250101, para expresar su temor por "el fuerte caudal de gente que se verá hoy en cajeros y supermercados". "El 1 es día de cobro de sueldos. Las filas en los cajeros automáticos van a ser enorme. La gente necesita efectivo porque la mayoría de las compras que se entregan a domicilio (artículos de primera necesidad y farmacia) no aceptan tarjetas. Por favor que los bancos arbitren las medidas para que haya dinero en los cajeros y guardias mínimas de personal para atender a jubilados" proyectó una frentista.