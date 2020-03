"Me sorprendió", dijo el ministro de Salud sobre el descontrol de la cuarenta en La Plata

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, habló del descontrol que reina en La Plata por la enorme cantidad de gente que ayer se vio en las calles platenses y EL DIA dio cuenta. "No estoy en la calle, estoy en mi casa. Ayer fui a La Plata y me sorprendió porque vi más gente de la que me parecía que debía ser. Hay muchos que no cumplen y eso no es bueno. Termina siendo más peligroso para todos", sostuvo el funcionario acerca del movimiento intenso en nuestra ciudad. Y agregó: "Tenemos que ganar tiempo, significa tener preparado el sistema. Nueva York que es un gran sistema ahora no da abasto. Todo tiene que ver como podemos administrar mejor. Los adultos mayores es el tramo que más me preocupa. Nada supera la disciplina social, los países. que han cumplido con la disciplina son los que mejores resultados tienen”.

En conferencia de prensa, y consultado acerca de la extensión del aislamiento manifestó: “No lo decido yo. Lo decide el presidente escuchando a todos los expertos. Mañana tenemos reunión. Si hacemos un esfuerzo que son unos días más en una vida teniendo en cuanta lo que estamos evitando, me parece que justificaría. Parecería lógico (continuarlo) Hay que ver lo que pasa en los países vecinos que no están haciendo lo que hacemos nosotros. La decisión del presidente fue clara privilegiar la salud por sobre nada. Creo que se está corriendo hacia mayo el pico, y que va a ser bien plano. Nos importa que no sea brusco”.

González García además sostuvo que "en el mundo se está hablando del modelo argentino" por las medidas adoptadas frente a la pandemia de coronavirus y aseguró que "el pico se va corriendo para mayo" al referirse a la cantidad de casos existentes en el país. "Hoy el mundo está hablando del modelo argentino por las medidas que se implementaron desde el inicio y creo que la decisión del presidente ha sido clara, privilegiar la salud, después veremos como recuperamos lo económico", dijo el titular de la cartera sanitaria luego en diálogo con radio Mitre.

Sobre las estimaciones del resultado de la cuarentena, manifestó que "son eso, solo estimaciones" y que hay que "ver el día a día. Si yo digo que hay menos casos de los que esperábamos es porque creo que el pico se va corriendo para mayo y esperamos no sea brusco". "Se está prorrogando el momento del pico, y eso es importante para lograr el achatamiento de la curva de contagios", reiteró el ministro.

Por otro lado, el ministro adelantó que mañana se reunirá el comité de expertos con autoridades nacionales, para evaluar la continuidad de la cuarentena y el aislamiento obligatorio en todo el territorio nacional. Sobre una droga que se está utilizando en el hospital Posadas para tratar a personas contagiadas por Covid-19, el funcionario nacional expresó que se trata de "hidrocloroquina, pero no hay casuistica en el Posadas para decir que funciona. Entre lo que hemos visto de otros países y las sociedades científicas, figura esta droga y la estamos utilizando".

"No negamos ninguna evidencia, el medicamento esta disponible en la Argentina y nosotros hemos comprado mucho y hemos recibimos una gran donación de una empresa, pero esto exige un método científico; cuando se usa se deben hacer ensayos que es lo que va a hacer la Argentina por pedido de la OMS", aclaró. Y agregó: "Lo que se dice y parecería ser, es que los antirretrovirales podrían servir".

González García explicó que hay "dos tipos de test: uno que es el PCR, que hoy se amplio y se descentralizó, que trabaja sobre el virus y ni bien está en el cuerpo lo detecta; y otro testeo rápido que en verdad no trabaja sobre el virus sino sobre la globulina y que tienen que pasar cinco o seis días". "Este test rápido no sirve para decir si uno tiene la enfermedad o no, sirve solo para investigación, nos han donado muchos kits y seguramente cuando empecemos a ver mucha circulación viral lo vamos a utilizar, pero hoy lo que nos sirve es el PCR".

Finalmente, el titular de la cartera de Salud fue consultado sobre la postura del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y sentenció: "Es lo mismo que dijo el vicegobernador de Texas, que siempre hay muertos en una guerra. Yo no voy a opinar sobre la decisión del presidente de Brasil, pero nosotros tenemos otro concepto". "Esta es una de las razones porque tenemos cerrada la frontera", afirmó.